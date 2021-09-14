نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية على محركات البحث ومواقع التواصل، وتقدم الحكومة السعودية خدمة معرفة العنوان الوطني برقم الهوية كخدمة إلكترونية ضمن الكثير من الخدمات التي تقدمها للجمهور السعودي في صورة إلكترونية للتسهيل عليهم وللعمل ضمن رؤية السعودية 2030م التي تعتمد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة بنسبة كبيرة، ويستفيد المواطن السعودية من هذه الخدمة أنها توفر له إمكانية معرفة مكان تواجده على الخريطة بمنتهى الدقة إلى جانب مميزات وخدمات أخرى، ونحن في موقعنا نهتم بتوضيح جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين السعوديين ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة معرفة العنوان الوطني برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية

يُمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الإستفادة من هذه الخدمة المقدمة ومعرفة العنوان الوطني الخاص بهم بإستخدام رقم الهوية عبر خطوات بسيطة، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً ينبغي عليك زيارة ودخول موقع الإستعلام عن العنوان الوطني الإلكتروني .

. ثانياً سيطلب منك الموقع ملأ بعض البيانات وهي رقم الهوية ورقم الهاتف المُستخدم في التسجيل.

ثالثاً قم بالنقر على التحقق من الهوية.

وأخيراً ستظهر لك كل التفاصيل عن عنوانك الوطني.

كيف أطبع العنوان الوطني الخاص بي

تهتم الحكومة السعودية بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي بصورة إلكترونية حتى تعمل على توفير وقتهم وجهدهم وذلك طبقاً برؤية السعودية 2030م التي تهدف من خلالها المملكة بالإعتماد الكلي على التقنية الحديثة وتطوير التحول الرقمي واستخادمه في كافة مؤسسات المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات التي قدمتها الحكومة السعودية خدمات الإستعلام عن العنوان الوطني كما وفرت خدمة فرعية أخرى وهي طباعة العنوان الوطني الخاص بكل فرد، ونوضح لكم الآن كيفية طباعة العنوان الوطني كالتالي:

في البداية عليك الولوج إلى موقع العنوان الوطني الرسمي على الإنترنت.

ثم سيتطلب منك الأمر كتابة رقم الهوية الخاص بك ورقم الهاتف الذي استخدمته من قبل في التسجيل.

وأخيراً قم بالضغط على كلمة “التحقق من الهوية” وستظهر لك كافة التفاصيل عن عنوانك فقط قم بالطباعة الآن.

وكنا قد ك كيفتبنا عن طريقة طباعة العنوان الوطني الخاص بك سابقاً يُمكنك الإطلاع عليه.

إضافة أفراد في العنوان الوطني

يقدم موقع العنوان الوطني إمكانية إضافة أفراد جدد إلى نفس العنوان ضمن خدمات كثيرة أخرى لكل المواطنين، ويُمكنكم إضافة أو حذف أفراد من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتوجب عليك الولوج إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني واختيار خدمة إضافة الأفراد.

ثانياً قم بكتابة معلومات وبيانات الفرد الذي تريد إضافته.

ثالثاً حدد عنوان الفرد.

رابعاً اضغط على زر “حفظ البيانات”.

خامساً أضف الفرد المضاف إلى موقعك الخاص.

وبهذا نكون وضحنا لكم كيفية إضافة أفراد إلى العنوان الوطني الخاص بك.

معرفة العنوان الوطني عبر منصة أبشر

كما وضحنا لكم طريقة معرفة عنوانكم الوطني بإستخدام الموقع الرسمي للعنوان الوطني نوضح لكم طريقة أخرى للإستعلام عن عنوانكم الوطني عبر منصة أبشر، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر .

. ثانياً في الصفحة الرئيسية للموقع اضغط على “خدمات الأفراد”.

ثالثاً سيطلب منك الموقع كتابة بعض البيانات والمعلومات قم بملأها في الخانات المخصصة لذلك.

رابعاً قم بالنقر على خيار البيانات الشخصية حتى تظهر لك بياناتك الشخصية متضمنة عنوانك الوطني.

نتمنى ونرجو أن يكون المقال حاز على إعحابكم وبه كل المعلومات والتفاصيل عن موقع العنوان الوطني الإلكتروني على الإنترنت وكيفية استخدامه، ونرحب بأي أسئلة أو استفسارات حول هذا الموضوع فقط ضع سؤالك أو استفسارك بالتعليقات بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن