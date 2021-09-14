نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1443 من الأقساط المتبقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رابط إعفاء بنك التسليف برقم الهوية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، والهدف من هذا هو رغبة المستفيدين من القرض في طلب الإعفاء من باقي الأقساط المتبقية للمبالغ المادية التي حصلوا عليها، ويأتي هذا في إطار جهود كبيرة بذلتها وزارة المالية ووزارة العمل على أن يتم التحقق أن المواطن المقترضقد أفاد اقتصاد المملكة بمشروعه، ويقدم موقع بنك التسليف الإلكتروني الكثير من الخدمات الأخرى التي يُمكنك الإطلاع عليها والإستعلام عنها بكل سهولة، ومن الجدير بالذكر أنه هناك الكثير من المواطنين تقدموا بطلب إلى خادم الحرمين الشريفين بهدف إلغاء الأقساط المتبقية والإعفاء منها بسبب الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعودية بهدف الإصلاح الإقتصادي، ولأهمية هذا الموضوع لدى الملايين من الجمهور السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط إعفاء بنك التسليف برقم الهوية وشروط بنك التسليف كما وضحنا لكم من قبل كيفية إخلاء طرف بنك التسليف، فتابعونا.

إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

تحرص المملكة العربية السعودية على مدر يد العون دائماُ إلى كافة المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر التي تنتمى إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتوفر لهم أنواع مختلفة من القروض تناسب احتياجاتهم مثل قروض الزواج وقروض ترميم المنازل بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب إعفاء من الأقساط المتبقية من القرض، ونوضح لكم الآن رابط وطريقة تقديم طلب إعفاء بنك التسليف كالتالي:

أولاً يتوجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني لبنك التسليف وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب. ثانياً حدد نوع القرض ثم اكتب رقم الهوية الخاص بك.

ثالثاً اكتب اسم المقترض رباعي ثم رقم الحفيظة ومصدر الحفيظة وتاريخها.

رابعاً قم بكتابة رقم العقد و مكان القرض.

خامساً اكتب اسم مقدم الطلب ورقم هويته ورقم هاتفه.

اخلاء طرف بنك التسليف

بعد الإنتهاء من تسديد كافة القروض أو الأقساط للبنك يستطيع المواطن السعودي عمل إخلاء طرف من بنك التسليف، فقط يجب عليه أولاً زيارة الموقع الرسمي لبنك التسليف ثم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة، وبعد ذلك يتبع جميع الخطوات التي وضحناها له في مقال مُفصل بعنوان كيفية إخلاء طرف بنك التسليف فقط اضغط على الرابط المظلل.

شروط بنك التسليف

يهدف بنك التسليف إلى مد يد العون إلى المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم في الكثير من القروض لتحسين الظروف المعيشبة للمواطن، وقد وضع البنك عدة شروط لا بد من توافرها في كل من يتقدم لطلب قرضن ونوضح لكم الشروط كالتالي:

لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عاماًَ.

يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

يمتلك المتقدم 2,000 ريال سعودي كحد أدنى من الدخل الشهري.

التفرغ التام للمشروع.

الأوراق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف

يحتاج طلب الإعفاء من بنك التنمية الإجتماعية العديد من الأوراق والمستندات للازمة لإستكمال اجراءات الطلب، ويقوم البنك بمراجعة الطلب ودراسة الحالة الإجتماعية للمواطن صاحب طلب الإعفاء وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب من جانب البنك سواء بقبول طلب الإعفاء أو رفضه، ونوضح لكم كافة الأوراق المطلوبة كالتالي:

يجب على المتقدم إحضار صورة بطاقة الهوية.

بيان الحالة الإجتماعية والمادية.

الكارت العائلي.

بيان للحالة الطبية للمستفيد.

توقيع المتقدم على طلب الإعفاء.

رقم بنك التسليف الموحد

أجاب بنك التسليف على أحد المواطنين السعوديين على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي بخصوص كيفية التواصل مع بنك التسليف، وجاء الرد أن البنك قد خصص الرقم المجاني 920008002 للتواصل مع جميع المواطنين حيث سيرد عليك أحد موظفين خدمة العملاء وسيجيب على كافة استفساراتك وأسئلتك التي تريد الإجابة عليها في الحال.

التواصل مع البنك

لقد أتاح بنك التسليف أكثر من طريقة تواصل يُمكن للعملاء استخدامها للتواصل معه حيث للبنك موقع إلكتروني وقد أطلق أيضاً تطبيق رسمي يُمكن للمواطنين استخدامه على الهواتف الجوالة الخاصة بهم واستخدام كافة الخدمات التي يقدمها البنك وهذا تسهيلاً من البنك للعملاء حتى يوفر لهم خدمة مميزة.

نتمنى أن نكون قد كتبنا وقدمنا لكم في هذا المقال كافة المعلومات والبيانات عن بنك التسليف السعودي، فالبنك يقدم خدمات وتسهيلات كثيرة لجميع المواطنين السعوديين وقد وضحنا لكم كافة الخدمات في هذه المقالة بالأعلى، ونرجو ترك تعليق بالأسفل بكل الأسئلة والإستفسارات التي لديكم وسوف نجيب عليكم في أقرب وقت ممكن.