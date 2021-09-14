نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف يقدم إعفاء من الاقساط المتبقية برقم الهوية 1443/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف السعودي أحد أكبر البنوك السعودية التي تعمل على تقديم القروض المتنوعة للمواطنين، وقد أعلن البنك مؤخراً عن تقديم إعفاءات من سداد باقي أقساط القروض وذلك لفئة معينة من المواطنين، ويبحث الكثيرين الأن عبر محركات البحث الإلكتروني عن شروط وخطوات تقديم طلب إعفاء من سداد باقي أقساط القرض وذلك برقم الهوية، ولذلك سنقدم لكم الأن من خلال هذا المقال شروط الأعفاء وطريقة تقديم طلب للحصول على أعفاء من بنك التسليف برقم الهوية 1443

إعفاء بنك التسليف 2021 برقم الهوية

في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة مؤخراً تزامنا مع أنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد تعثر بعض المواطنين من سداد قيمة القرض، لذلك سيقدم بنك التسليف إمكانية لتقديم طلب إعفاء من قيمة أقساط القرض وسيتم الموافقة عليه بعد التأكد من أحقية المواطن للحصول على الموافقة، وذلك لجميع أنواع القروض المختلفة من قرض زواج وقرض ترميم المنزل وقرض العمل وقرض السيارة وغيرها.

طريقة التقدم للحصول على غعفاء بنك التسليف 1443

الدخول على موقع بنك التسليف الإلكتروني.

تسجيل الدخول.

تحديد نوع القرض.

تسجيل اسم المقترض رباعي.

ادخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم الحفيظة ومصدرها وتاريخها.

تسجيل رقم العقد وعنوان المقترض.

وأخيراً كتابة اسم مقدم الطلب ورقم هويته ورقم الهاتف الخاص به.

شروط التقدم على قرض بنك التسليف 2021

شروط التقديم أوضحها البنك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يزيد عمره عن 55 عام، ولا يقل عن 25 عام. لا يقل دخلة الشهري عن 2000 ريال سعودي. أن يكون متفرغ بشكل كامل للمشروع المقدم عليه.

الأوراق المطلوبة لتقدم على إعفاء قرض بنك التسليف السعودي

أوضح بنك التسليف الأوراق اللازم تقديمها للحصول على الموافقة لطلب الإعفاء من سداد أقساط القرض وهي:

تقديم صروة بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم على القرض.

بيان بالحالة الاجتماعية والمادية.

تقديم بيان بالحالة الصحية للمقترض.

الكارت العائلي.

توقيع المتقدم على طلب الاعفاء.

وبذلك نكون قدمنا لكم كل ما هو متعلق باعفاء بنك التسليف السعودي 2021، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الأن.