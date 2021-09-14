رابط وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1443 التسجيل على 15 وظيفة متنوعة للجنسيين

رابط وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1443، من أهم الروابط وأشهرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان إدارة التوظيف بالجامعة عن الحاجة إلي شغل عدد 15 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلي، ويكون العمل في مدن الرياض وجدة والأحساء، وذلك لمن تنطبق عليه الشروط التي تم تحديها للوظائف التي تم فتح باب التسجيل عليها من اليوم، ويكون التقديم عليها إلكترونياً من خلال رابط التوظيف التابع للجامعة، وسوف نوضح لكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية، مع توفير الرابط الرسمي والمباشر للتسجيل على الوظائف المطلوبة.

رابط وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الدخول على الموقع الإلكتروني “careers.ksau-hs.edu.sa“.

اختيار الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تم إنشاء جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عام 2005، وهي جامعة حكومية متخصصة في مجال العلوم الصحية، يحصل الدارسين بها على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية، وكذالك لديها برامج متنوعة للدراسات العليا، فلديها 14 كلية موزعين على ثلاث مدن “الرياض، جدة، الأحساء”، مقرها الرئيسي بالعاصمة الرياض ولها فرعين واحد بجدة والأخر في الأحساء.

الوظائف المطلوبة

مساعد إداري رابع رجال ونساء في جدة.

فني مختبر رجال ونساء في الرياض.

كبير الدعم الفني نساء فقط في جدة.

مشرف للإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية رجال ونساء في الرياض.

معلم رعاية طفولة نساء فقط بالرياض.

مساعد إداري ثاني رجال ونساء بالأحساء.

داعم فني أول رجال فقط بجدة.

أخصائي مراقبة مخزون أول رجال ونساء في جدة.

مشرف التعليم الإلكتروني للنساء فقط بجدة.

مسؤول مركز الاتصال رجال ونساء في الرياض.

مساعد بحث أول للرجال والنساء بالرياض.

معيد أكلينيكي نساء في الأحساء.

داعم فني أول رجال بجدة.

مشرف خدمات معمل الأسنان رجال ونساء بالرياض.

مساعد إداري ثاني للرجال والنساء في جدة.

الشروط والجب توافرها في المتقدمين