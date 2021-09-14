ماهو قانون الحضانة الجديد وشروطه في السعودية

قانون الحضانة الجديد هو قانون من القوانين التي تصدرها المملكة لتسهيل الحياه على المرأة بعد الطلاق لرعاية طفلها بدون نزاع أو اللجوء إلى المحكمة، فقد أصدرت المملكة تعديل في قانون الحضانة وهو انتقال الحضانة من ألاب إلى الأم بعد الطلاق للاهتمام بالطفل وتعلقه بها،حيث لقى قانون الحضانة الجديد ترحيبا من عدد كبير من النساء بالمملكة للاحتفاظ بأولادها ورعايتهم وعلى الأب أنفاق المصاريف الخاصة بهم،كما أن بعد بلوغ الأولاد يمكن الذهاب لمن يشاء من والديه الأب أو الأم أو مع الأقارب من الأهل ممن ينتمون للأب أو الأم، كما أن قانون الحضانة اثأر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت وزارة العدل بإلغاء حضانة الأب للأولاد، كما يحق للأب حضانة الطفل في حالة إذا ما ثبت عدم صلاحية الأم للحضانة كوجود مرض معدي أو إعاقة تمنعها من الاهتمام بالطفل أو ثبت أنها غير لائقة أخلاقيا ويمكن أن تؤول الحضانة إلى جدة الطفل للام او الاخت للزوجة كما ان تسقط الحضانة عن الأم في حالة خروجها من المملكة السعودية في حال ان كانت الأم غير سعودية، ويمكن بكل سهولة معرفة خطوات اثبات الحضانه من وزارة العدل فى المملكة.

شروط قانون الحضانة الجديد

تكون الحضانة في القانون السعودي للأم إذا كان الطفل صغير، وفي حالة الولد فتكن الحضانة حتى يبلغ السبع أعوام. أما في حالة الابنة فتظل الحضانة مع الأم حتى تبلغ. وبعد ذلك تنتقل الحضانة للاب لتلبية احتياجتة الاساسية، وكفالة أو حضانة الطفل تحافظ عليه من الهلاك والضياع، وتوفر له حياة مستقرة،

أن يكون الوالدين مسلمين ولا يجوز حضانة لغير المسلم. توفير السكن المناسب للطفل. توفير للطفل الرعاية الازامة من ملبس والتزامات ورعاية صحية وتعليمية. أن تكون الأم بالغة وعاقلة. عدم خروج الطفل من المملكة طول فترة الحضانة. أن يكون الحاضن بصحة جيدة لرعاية الأطفال. حسن معاملة الأطفال وتلبية طالباتهم. عدم زواج الأم من غير الأب وأذأ حدث تؤل الحضانة إلى الجدة. عدم وجود أحكام قضائية وحسن السير والسلوك. توفير الآمن والأمان والراحة للطفل.

متى يسقط حق الحضانة

إذا كانت الأم تعانى من أي أمراض أو اضطرابات نفسية. التعرض لإيذاء بالضرب أو الإهانة أو المعاملة السيئة. أن يكون الحاضن كبير السن أو ضعيف البينة لا يقدر على الرعاية. عدم توفير الرعاية الصحية والتعليمية الكاملة. ثبوت فساد الأخلاق أو ارتكاب الحاضن للجريمة مخلة.

طريقة إثبات حضانة من وزارة العدل السعودية

الدخول إلى موقع وزارة العدل الرسمي. ثم النقر على الخدمات الإلكترونية. اختيار تقديم طلب للدوائر الإنهائية. يتم اختيار الدخول إلى الخدمة التي نريد إنجازها. ننقر بعد ذلك على اختيار تقديم طلب جديد أو استكمال طلب. الضغط على تبويب الأسرية. يتم اختيار الخدمة التي نريد إنجازها.

ملء طلب إثبات الحضانة

يتم تحديد نوع المحكمة التي ستقوم بتقديم الطلب من خلالها. ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة لإثبات الحضانة من تاريخ الميلاد ورقم الهوية. ثم بالنقر على تحقق. يتم بإدخال بيانات عقد الزواج المطلوبة والتي توضح تاريخ عقد الزواج ورقم عقد الزواج ومصدر عقد الزواج وكذلك حالة المرأة الاجتماعية والتي قد تكون مطلقة أو غير مطلقة. ثم رفع جميع البيانات الخاصة بالأطفال والتي قد تثبت الحق في حضانتهم. إدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالشهود، كتاريخ الميلاد ورقم الهوية والجنس.

والجدير بالذكر أن تسعى المملكة إلى مساعدة المرأة السعودية في مواجهة احتياجات وصعوبات الحياه بدون زوج أو عمل يوفر لها دخل مادي،فقد أصدرت أيضا المملكة للمراه طريقة استخراج صك الإعالة لمساندتها في مواجهة أي صعوبات أي كانت ويكون ذلك إلى جانب حضانتها للأطفالها ورعايتهم اصبح للمراه شان لا يستهان بيه في المملكة