نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار المخالفات في نظام ساهر 1442 وخطوات الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار المخالفات في نظام ساهر اصبح محط أنظار العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية لكثرة البحث عن المخالفات المفروضة عليهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، حيث يعمل نظام ساهر على توفير الجهد المبذول والوقت من خلال الخدمة الالكتروانية التي اطلقها لمعرفة المخالفات وقيمتها لصاحب السيارة ، كما أن نظام ساهر يعمل على تحسين المرور وتنفيذ القوانين الخاصة بقواعد المرور ويعمل على فرض الأمن العامة من خلال وسائل التقنية الحديثة المنتشرة قي الشوارع من الكاميرات ألتي ترصد المخالفات وغيرها، وتم اصدرا نظام ساهر لأول مرة بالرياض الذي يعمل على الحد من الحوادث أو سرقة السيارات من خلال المراقبة المستمرة، ويمكن الاستعلام برقم المخالفة واللوحة عن المخالفات المرورية وطريقة الاعتراض عليها.

أسعار مخالفات نظام ساهر

السير بالسيارة بسرعه عالية : يتم فرض غرامه 300 ريال سعودي كحد ادني وادا ذادت كحد اقصي 500 ريال سعودي . إذا قطع إشارة المرور : يرصد نظام ساهر المخالفة عند قطع ألإشارة وتكون الغرامة 500 ريال ستودى كحد أدني وغرامة الأخذ ألأقصي 900 ريال سعودا ويتم الحجز يوم كامل. الوقوف على خط المشاة : تعتبر مخالفة مرورية قيمتها 500 ريال كحد أدني و900 ريال كحد اقصي. تجاوز السائق الخط الأصفر : يتم كتابة المخالفة رجال المرور وليس نظام ساهر وتكون الغرامة 500 ريال سعودي كحد أدني و900 ريال سعودي كحد اقصي . تجاوز السرعة وقت الإشارة الخضراء : تعتبر مخالفة مرورية وتمون قيمتها كحد ادني 300 ريال ستودى وكحد افضي 500 ريال سعودي.

مخالفات نظام ساهر

عدم اتباع السرعة المفروضة للطريق.

سير المركبات قي الأماكن الممنوع السير بها.

قطع أشاره المرور.

الالتفات إلى الاتجاه المعاكس دون تشغيل الإشارة .

تعدى خط المشاة.

التحدث في الجوال أثناء القيادة .

الاستعلام عن مخالفات ساهر

الضغط على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. اختيار خدمات المرور الموجودة بالقائمة. يتم تسجيل الدخول قي منصة ابشر وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي ورقم الهوية. ظهور قائمة المخالفات المرورية لصاحب المركبة وتاريخها والغرامة المفروض على المخالفة . ظهور صفحة اخر لبيانات اكثر عن المخالفة ومكانها وطريقة السداد.

كما من الممكن معرفة تفاصيل المخالفة الصادرة بحق السائق لتجاوزه السرعة المقررة وعدم معرفة رقم المخالفة من الممكن معرفتها من خلال الهاتف كالاتي :

الاتصال بالرقم الخاص بالمخالفات 989.

ثم اختيار اللغة العربية من خلال الضغط على رقم واحد.

سماع واتباع الخطوات من خدمة العملاء.

الضغط على رقم واحد لمعرفة رقم المخالفة.

يتم بعد ذلك إرسالها في رسالة قصيرة على الجوال.

الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم الهوية

بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. من القائمة الخاصة بالمرور في الصفحة الرئيسية اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية. الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية وسجل دخولك عن طريق إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي. ثم اضغط على تسجيل الدخول ثم أدخل رمز التحقق الذي سيصلك في رسالة نصية. الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على تفاصيل المخالفة المرورية. ظهور قائمة بالمخالفات المرورية المسجلة ورقم المخالفة وتاريخها وقيمتها ووقتها. وبجانب المخالفة ستجد بيانات المخالفة وهي رقم المخالفة ورقم اللوحة مكان المخالفة وموقع رصد المخالفة حالة السداد وتاريخ السداد.

الاعتراض على مخالفات ساهر

ويمكن لقائدي السيارات الاعتراض على المخالفات المرورية التي رصدها نظام ساهر ولكن بعد توافر عدة شروط وهي أن يتم تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من التاريخ الذي تم تسجيل المخالفة فيه، وأن يتم تقديم هذا الاعتراض مرة واحدة فقط، وإذا رُفض الاعتراض فلا يمكن تقديمه مرة أخرى، كما يجب عدم سداد قيمة المخالفة حتى يصبح بإمكان قائد السيارة الاعتراض عليها.

الاستعلام عن مخالفة مرورية عن طريق الهاتف

يتم من خلال رقم الهاتف والمخصص له الرقم التالي (989). ثم الضغط فوق رقم السيارة (1) والضغط على الرقم (1) مرة أخرى للاستعلام عن المخالفات المرورية. يلى ذلك أدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم. ثم الضغط فوق مربع #. ويوجد رقم آخر يمكن استخدامه للتعرف على المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية (1292888).

شروط الاعتراض على مخالفات المرور

وبعد معرفة خطوات تقديم الاعتراض على مخالفات المرور عبر بوابة أبشر فإن لا بد من معرفة الشروط التي يجب أن تتوفر كالاتى:

يجب ألا يتجاوز الاعتراض 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة. لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد، وهناك اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض. يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليا. لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر.

طريقة تسديد المخالفات المرورية

ويمكن عبر منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال صراف آلي بنك الراجحي لأي مواطن أو مقيم في السعودية تسديد المخالفات المرورية المسجلة عليه كالأتي:

الدخول إلى منصة أبشر على شبكة الإنترنت. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية وننقر على استعلام عن المخالفات. ثم إدخال بيانات السيارة، ثم ننقر على “عرض”. ظهور قيمة المخالفات. يتم الدخول إلى خدمة سداد واتباع إرشادات السداد عبر أبشر.

كما يمكن لمعرفة المخالفات إرسال رسالة نصية تتضمن رقم الهوية الوطنية لقائد السيارة إن كان مواطن سعودي ورقم الإقامة إن كان مقيم، وذلك إلى رقم 88993 وسيتلقى ردًا برسالة نصية أخرى تحتوي على تفاصيل المخالفة المرورية التي تم رصدها الاتصال على رقم 989 وثم اتباع الأوامر الصوتية والضغط على رقم 1 لاختيار اللغة العربية ثم الضغط على رقم واحد مرة أخرى لاختيار الاستعلام عن خدمات المرور ويتم بعدها إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

والجدير بالذكر يمكن التواصل مع الأرقام التالية 00966114419688، 920020405، للاستفسار عن المخالفات المرورية التي رصدها نظام ساهر،كما أن يجب من سداد قيمة المخالفة المرورية التي رصدها النظام بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ رصدها، وذلك لتجنب تحصيل تلك المخالفة بحدها الأقصى كما نص نظام المرور الجديد للحد من المخالفات المرورية،كما أيضا من الممكن معرفة أماكن مخالفات ساهر1442.

والجدير بالذكر أن نظام ساهر عمل على الحد من حوادث سرقة السيارات وفرض السيطرة على السرعة المقررة للسائق وعدم تجاوزها وسهولة البحث عن المخالفة بطريقة إلكترونيا دون لخوف من التوقف في اللجان بالطريق، كمان نظام ساهر يعتبر من التطبيقات التي تتمشى مع روية المملكة 2030 الاقتصادية قي النهوض بالمملكة العربية السعودية وتطوير جميع الخدمات التي تخدم المواطنين بالسعودية والعمل على سهولتها والإنجاز قي معرفة المخالفة المرورية وقيمتها وطرق التسديد.