تسجيل الدخول النفاذ الوطنى اون لاين وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعية

تسجيل الدخول النفاذ الوطنى اون لاين يهم كل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث ان وزارة الداخلية أطلقت هذه المبادرة من مبادرات كثرة، حيث تعد منصة النفاذ الوطني من اهم منصات التى تقدم خدمات كثيرة للمقميمين لإصدار وإدارة هويات الرقمية، كما أنها تعد نافذة موحدة تسهل الدخول إلى الخدمات وذات مصداقية وتوثيق عالي لهدة المواقع الحكومية وقد أتاحت وزارة العمل هذه الخدمة على موقعها وايضا تسجيل الدخول النفاذ الوطنى اون لاين، حيث يمكن إصدار رقم هوية إلكترونيا للفرد أو للمنشآت لتحقيق الأمن والخصوصية، كما أن وزارة العمل تقدم العديد من الخدمات للمواطنين والوافدين الهامة واصبح التسجيل الكتروانيا في اغلب الخدمات المتاحة في المملكة وهو ما تسعى إليه لتحقيق النظام الرقمي، وتتميز المنصة أنها تقوم بتمكين مستخدمي خدمات الاتصال بالحصول بشكل مباشر علي رمز مؤقت وهذا الرمز يساعد في توثيق بطاقات البصمة للكثير من المستخدمين دون الحاجة إلى بصمة المستخدم نفسه حيث يتم توثيق البصمات ويمكن استرجاعها وبالتالي لا تحتاج من جديد إلى بصمة المستخدم وتوفر الوقت والجهد المبذول في ذلك كما تم أصدار اهم تعديلات نظام العمل الجديدة في المملكة 2021.

تسجيل الدخول النفاذ الوطني أون لاين

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . ثم النقر على تسجيل الدخول. اختيار تسجيل الدخول عبر النفاذ. إدخال اسم المستخدم وإدخال كلمة السر. ثم يجب إدخال الرمز المرئي. الضغط على تسجيل الدخول. استلام رمز دخول عبر الهاتف الجوال لتأكيد الدخول. إدخال الرمز والنقر على تأكيد. الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالمواطن عبر موقع الوزارة.

طريقة التسجيل في النفاذ الوطني

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني. الضغط على حساب جديد. يتم إدخال بيانات منصة أبشر الإلكترونية. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. كتابه الرمز المرئي بشكل صحيح. ننقر على تسجيل الدخول. وصول رمز رمز تأكيد الدخول إلى الهاتف الجوال. إدخال الرمز لتأكيد الدخول. وإدخال نوع الهوية ورقم الهوية والجنسية. اختيار المدينة المتواجدين فيها.

إدخال الاسم والجنس وإدخال المستوى التعليمي. ورقم الهاتف الجوال وإدخال العنوان. وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني. يجب إدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر. الضغط على حفظ.

والجدير بالذكر ان النفاذ الوطنى يقدم خدمات متعددة منها التسجيل و الربط الالي مع مقدمي الخدمات وتحديث بطاقات الهوية الوطنية من خلال الانترنت والدخول الموحد مع مراعاة مستوى التوثق والتصديق على المعاملات الالكترونية و التوقيع الإلكتروني والخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق وإستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالي في المصادقة أو التسجيل.