نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443 رابط الخدمات الطبية عبر talents.msd.med.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443، ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم عبر محركات البحث، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف‘ وهذه الوظائف عبارة عن وظائف طبية وصحية وإدارية وتقنية وفنية وهندسية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المطلوبة، حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين بعناية شديدة لاختيار أفضل العناصر، وسيتم التقديم لشغل هذه الوظائف إلكترونياً عبر الرابط الرسمي للخدمات الطبية للقوات المسلحة talents.msd.med.sa، ومن خلال السطور القادمة عبر هذا المقال عبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نوافيكم بالوظائف المطلوبة ورابط التقديم وآلية وموعد التقديم.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة عن توفر عدد من الوظائف في العديد من الأماكن بالمملكة، وعلى من يرغب في شغل هذه الوظائف الإسراع في ملء استمارة التقديم الإلكترونية، وذلك في الموعد المحدد ووفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، ويجب قراءة هذه الشروط بعناية حتى يتم قبول الطلب ولا يتم استبعاده.

رابط التقديم

التقديم يتم بشكل إلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ملء الإستمارة الإلكترونية واختيار وتحديد وظيفة من الوظائف المطلوبة فقط.

النقر على أيقونة “إرسال”.

الوظائف المطلوبة وأماكنها

1:- مستشفى القوات المسلحة بنجران.

ممارس عام طب أسرة ومجتمع.

طبيب نائب طب أسرة ومجتمع.

وظيفة طبيب نائب حوادث وطوارئ.

طبيب استشاري عناية مركزة.

طبيب استشاري جهاز هضمي.

وظيفة طبيب استشاري أمراض معدية.

طبيب استشاري حوادث وطوارئ.

طبيب مقيم نساء وولادة.

وظيفة طبيب مقيم باطنية.

طبيب مقيم أطفال عام.

فني تمريض.

وغير ذلك من الوظائف الأخرى.

2:- الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

مسؤول أبحاث أول.

عالم أبحاث أول.

وغيرها من الوظائف.

3:- مستشفى الأمير سلطان بالمدينة المنورة

أخصائي جودة.

فني علاج تنفسي.

فني غازات طبية.

وظيفة فني تعقيم.

أخصائي صحة عامة.

نائب رعاية مسنين.

نائب عناية مركزة.

استشاري طب طوارئ.

نائب غدد صماء وسكري.

استشاري أشعة.

4:- مستشفى القوات المسلحة بجازان

طبيب نائب طب طوارئ.

أخصائي تمريض.

5:- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

طبيب جراحة استشاري.

فني تخصص أعصاب وعضلات.

أخصائي أشعة قسطرة تداخلية.

مهندس كهربائي.

سباك.

نجار.

6:- مستشفى القوات المسلحة بشرورة:

مساعد شئون موظفين.

7:- مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض

مساعد دعم.

8:- إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض

مخطط صيانة طائرات.

مدير قسم الجودة النوعية.

محاسب.

مصمم جرافيك.

مسؤول شبكة.

مسؤول بنية تحتية لتقنية المعلومات.

9:- مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

مساعد مدير تمريض.

مدير تمريض.

مترجم تمريض شفوي.

منسق توظيف.

مراقب أمن.

10:- مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

طبيب أسنان عام.

سكرتارية طبيب.

موظف أمن.

صيدلي.

11:- مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران

مراسل “الثانوية العامة”.

استشاري طب أسرة.

استشاري أمراض دم.

أخصائي عظام.

مدرس لغة.

12:- مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

طبيب أسنان عام.

13:- مستشفى القوات المسلحة بالقسيم

طبيب مقيم أسنان.

مساعد تمريض.

موعد التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

التقديم متاح من اليوم الثلاثاء 07\02\1443 الموافق 14\09\2021 وينتهي عند توافر العدد المطلوب.