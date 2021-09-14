نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية والسجل في نظام المخالفات المرورية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية والسجل المدني في السعودية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية بعد ان تم اعتماد نظام المخالفات المرورية الجديد مع إمكانية تسديد المخالفة إلكترونيًا تسهيلا على المواطنين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجنبا للتجمعات داخل مكاتب المرور المنتشرة في كل المحافظات السعودية التابعة لوزارة النقل. كما وفرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إمكانية معرفة تفاصيل المخالفات المرورية لأي شخص بمجرد ادخال اسم الشخص ورقم الهوية الخاصة به على منصة أبشر وبذلك ستتعرف على تاريخ ومكان ارتكاب المخالفات المرورية وسعرها مع إمكانية تسديدها وهذا ما سنتعرف عليه في الاسطر التالية من هذا المقال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

توجد العديد من الطرق التي تم اتاحتها للمواطن السعوديين والمقيمين داخل المملكة للاستعلام عن جميع المخالفات المرورية التي حدثت لهم اول هذه الخطوات وهي الاتصال بالرقم الخاص بخدمة العملاء “989” وإدخال رقم السجل المدني لمعرفة كافة المخالفات المرورية، او الاتصال على الخط الساخن “920020405”، كما يمكن الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية من خلال إرسالها رسالة على الرقم “88993” والحصول على جميع المخالفات المرورية كما يمكن اتباع كافة الخطوات المدونة ادناه بالتفصيل للاستعلام على اي مخالفة مرورية حصلت لك او مشاهدة الفيديو اسفل المقال الذي يوضح الخطوات الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية 1443 حسب نظام المخالفات المرورية الجديد

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

انشات وزارة الداخلية السعودية رابط موقع مخالفات المرور الذي يقدم العديد من الخدمات من بينها الاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارات عن طريق رقم الهوية للمواطنين والمقيمين السعوديين داخل المملكة عبر الولوج على موقع أبشر الإلكتروني. وقد جاءت خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين والأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

بدابة الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية ثم النقر على الخدمات المرورية. كتابة جميع بيانات عضويتك النقر على عبارة الاستعلام عن المخالفات المرورية. ثم يجب ان يختار الشخص الراغب في الاستعلام نوع المخالفة المراد الاستعلام عنها. كتابة رقم الهوية الوطنية وأخيرا النقر على استعلام.

استعلم عن المخالفات المرورية بالسجل المدني

وجود حساب على موقع أبشر الالكتروني يعد من الأمور الضرورية. فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها معرفة جميع المخالفات المرورية. حيث اتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية استعلام المخالفات المرورية من خلال استخدام السجل المدني باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم النقر على خيار أبشر أفراد. تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على مربع الاستعلامات. ثم الضغط على زر المرور. النقر على عبارة ” الاستعلام عن المخالفات المرورية “. كتابة رقم بطاقة الهوية الخاصة بالمستعلم. وفي الأخير النقر على أيقونة استعلام.

معرفة المخالفات المرورية برقم المخالفة

ادخل على رابط موقع بوابة أبشر الإلكترونية الموجود في اعلى المقال.

اختر خدمات الأفراد

تسجيل دخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الهوية وكلمة السر

النقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

اكتب كل البيانات المطلوبة منك من بينها اسم صاحب السيارة، ورقم الرخصة، رقم لوحة السيارة.

النقر على عبارة الاستعلام برقم المخالفة وسوف تظهر لك المخالفات المرورية المسجلة وسبب حدوثها وكم قيمة الغرامة المالية وموعد حدوثها بالتحديد.

نظام المخالفات المرورية الجديد

اكدت العيد من المصادر المطلعة على قانون المرور السعودي عن تغييرات جديدة سيشهدها نظام المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من قبل المخالفين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. حيث سيتم اعتماد نظام تنفيذ جديد يلزمه كل من خالف قانون المرور الجديد من تسديد قيمة المخالفة في فترة زمنية محددة وكل من لم يسدد قيمة المخالفة في وقتها المحدد ستتم إحالته إلى المحكمة وتأتي هذه الإجراءات الردعية من أجل تعزيز السلامة المرورية وتخفيض نسب حوادث المرور الناتجة عن المخالفات المرورية اليومية.