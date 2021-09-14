نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق الأهلي أون لاين من البنك الأهلي السعودي وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم البنك الأهلي السعودي خدمات إلكترونية مميزة تسهل على العملاء إنجاز الكثير من أعمالهم البنكية بكل تيسير وتمكن تلك الخدمات العميل من طلب المنتجات التمويلية المقدمة من البنك وقد قدمنا لكم خطوات التسجيل في تطبيق الأهلي موبايل ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أحد الخدمات الإلكترونية الأخري المقدمة من البنك وهي خدمة الأهلي أون لاين وماهي خطوات التسجيل في التطبيق وأهم المتطلبات لإتمام عملية التسجيل.

خطوات التسجيل في تطبيق الأهلي أون لاين وأهم المتطلبات

لكي يتمكن العميل من التسجيل في تطبيق الأهلي أون لاين بالبنك الأهلي السعودي هناك عدد من الخطوات التي يجب القيام بها إلي جانب توافر بعض المتطلبات.

أولاً: خطوات التسجيل

قم بالدخول إلى موقع الأهلي أون لاين.

بعد ذلك يقوم العميل بالضغط على زر تسجيل الدخول.

يتوجب على العميل إتباع الخطوات الموضحة أمامه.

قم بتسجيل رمز التفعيل الذي يتلقاه العميل في رسالة نصية عبر جواله.

ثانياً: متطلبات التسجيل وأهم الخدمات المقدمة عبر التطبيق

من المتطلبات التي يجب توافرها للتسجيل رقم بطاقة مدي التابعة للبنك والرقم السري أو من خلال الرقم الشخصي للهاتف المصرفي والرقم السري بالإضافة إلى رقم جوال خاص بالعميل ويتوجب أن يكون مسجل عن طريق الفرع أما عن الخدمات التي يقدمها التطبيق فهي نفس الخدمات المقدمة عبر تطبيق الأهلي موبيل وهي خدمات كثيرة ومتنوعة يحتاج إليها أي عميل حيث يتم إنجازها عبر التطبيق من أي مكان ومع أقل جهد يمكن أن يقوم به العميل ومنها الحصول على كشف حساب متكامل لجميع عملياتك المصرفية كما يمكنك إصدار بطاقة مدي للبنك مع إمكانية إيقافها ويمكنك أيضاً إجراء الحوالات المالية المحلية والدولية وخدمة السداد والعديد من الخدمات الكثيرة التي يمكنك إجرائها من خلال التطبيق.

ماهي خدمة الأوامر المستديمة المقدمة من البنك

يقدم مصرف الأهلي السعودي خدمة الأوامر المستديمة وهي خدمة يتم من خلالها جدولة عمليات الحوالات البنكية وذلك عبر فترة زمنية معينة من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو الأهلي موبايل ويوجد أنواع من الأوامر المستديمة وهي الحوالات بين الحسابات الخاصة بالعميل والحوالات التي تتم داخل المصرف أو حوالات حسابات كويك باي أو الحسابات التي تخص العمالة المنزلية ويتم استخدام خدمة الأوامر المستديمة مع عدم ضرورة التسجيل بها.

كيفية استخدام خدمة الأوامر المستديمة

من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين يتم القيام بالخطوات التالية:

يقوم العميل بتحديد نوع التحويل مع توضيح المستفيد الذي سوف تتم له عملية التحويل. قم بتحديد المبلغ الذي ترغب في تحويله. قم بتحديد تاريخ البداية والنهاية مع اختيار فترة التكرار هل التكرار يتم بشكل يومي أو تكرار أسبوعي أو تكرار شهري.

وتبلغ قيمة خدمة إنشاء أمر مستديم من خلال الفرع خمسة عشر ريال سعودي، أما رسوم إنشاء أمر مستديم من خلال المصرفية الإلكترونية يصل إلى عشرة ريال فقط وتعد تلك الخدمة أحد الخدمات المتعددة التي يقدمها البنك للعملاء حيث يسعى البنك إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى أعلى مكانة مما يعود بالنفع على عملائه.