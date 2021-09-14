الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443، فمع موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المعاش وكيفية معرفة مبلغ معاش الضمان الاجتماعي الذي تم صرفه، فهي أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لجميع المستفيدين من أجل التعرف علي مبلغ المعاش الشهري من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مما يوفر الوقت للكثير من المواطنين، حيث تضع الوزارة بعض الشروط العامة التي بجب توافرها في الشخص الراغب في التقديم علي المعاش حتي تتم الموافقة علي طلبه المقدم للوزارة، وعبر موقعنا سنتعرف علي طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية وشروط تسجيل المستفيدين الجدد.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

يمكن لأي مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي أن يقوم بالاستعلام عن معاش الضمان إلكترونيًا دون الذهاب الي مقرات العمل، من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام الآتي: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستفيد.

التوجه الي الضغط علي تبويب “حسابي”.

الضغط علي رصيد معاش الضمان.

يجب تسجيل وإدراج رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.

الضغط علي استعلام.

سوف تظهر صفحة أخري بها جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المعاش من حيث المبلغ وتاريخ الصرف الخاص بكل شهر علي حده.

شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط رئيسية لأي مواطن يرغب بالتسجيل بمعاش الضمان الاجتماعي الشهري والتي تم تحديدها علي النحو التالي: