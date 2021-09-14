كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو بدون الدخول لأبشر 1443

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو بدون الدخول لأبشر يعتبر من أهم الأسئلة التي تشغل بال العديد من المقيمين في أراضي المملكة السعودية، وذلك من أجل التعرف على موعد انتهاء الإقامة، والموعد المحدد لتجديد الإقامة، حيث يعتبر عدم تجديد الإقامة بمثابة انتهاك لقانون الإقامة في السعودية ويستدعي توقيع عقوبة تصل إلى ترحيل الوافد من البلاد بصورة نهائية ومنعه من الدخول إليها مرة أخرى، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وطريقة التجديد والسداد.
كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة
تعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من أهم الخدمات التي تخدم فئة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث من خلال استخدام رقم الإقامة يستطيع الوافد إلى المملكة العربية السعودية التعرف على صلاحية الإقامة الخاصة به ومعرفة موعد انتهاء الإقامة ومعرفة الموعد المقرر للتجديد وطريقة التجديد، ويمكن الاستعّلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال الخطوات التالية:
- في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- بعد ذلك قم باختيار بوابة “الخدمات الإلكترونية “.
- قم باختيار “بوابة الأفراد”.
- اضغط على أيقونة “مستخدم جديد”.
- قم بإدخال رقم الإقامة.
- ثم قم بتحديد التقويم سواء كان (ميلادي – هجري).
- قم بكتابة تاريخ الميلاد بحسب التقويم المختار.
- ادخل رمز التحقق.
- وأخيرًا اضغط على “التالي”.
بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلي الصفحة المحتوية على جميع المعلومات التي تتعلق بالمقيمين كما سوف يظهر موعد انتهاء الإقامة بالتقويم الهجري.
كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر
يبحث كثير من المقيمين عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بدون الدخول لأبشر، ويمكن لجميع المقيمين في المملكة السعودية الذين لا يمتلكون حسابًا على منصة أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توفر الوزارة تلك الخدمة للوافدين من أجل مساعدتهم على التعرف على تاريخ انتهاء الإقامة، وكذلك التسهيل عليهم في معرفة الموعد المحدد للتجديد لتمكينهم من إتمام جميع الإجراءات المطلوبة بدون التعرض لمشكلات قانونية ناتجة عن عدم التجديد، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات الأتية:
- في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- بعد ذلك اضغط على أيقونة “بوابة الخدمات الإلكترونية”.
- اضغط على “بوابة الأفراد”.
- ثم قم بالضغط على خيار “مستخدم جديد”.
- قم بكتابة رقم الإقامة.
- بعد ذلك قم بتحديد التقويم سواء الهجري أو الميلادي.
- ادخل تاريخ الميلاد.
- قم بكتابة رمز التحقق.
- ثم اضغط على أيقونة “التالي”.
- في النهاية سوف تظهر جميع المعلومات المتعلقة بوثيقة إقامة الوافد.
كيفية الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة
يهتم المقيمين في المملكة بمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم، ويمكن ذلك من خلال منصة أبشر حيث يمكن التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالإقامة الخاص للمقيم والتي تشمل رقم الإقامة، وموعد تجديدها، والمدة المتبقية حتى انتهائها، وتاريخ الانتهاء وغيرها من المعلومات الهامة التي يستفيد منها الشخص المقيم لكي يتواجد بطريقة قانونية علي أراضي المملكة، ولذلك يُشترط في البداية أن يكون لدى المقيم حساب على منصة أبشر، وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولًا قم بالدخول إلى الصفحة الإلكترونية لـ نظام أبشر.
- ثم قم باختيار خدمة “أبشر أفراد”.
- قم بكتابة اسم المستخدم.
- ثم إدخال كلمة المرور.
- اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- بعد ذلك قم بالدخول لقائمة “استعلاماتي”.
- قم باختيار أيقونة “الجوازات”.
- اضغط على خدمة “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.
- قم كتابة رقم الإقامة.
- ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي.
- اضغط على أيقونة “استعلام”.
- في النهاية سوف يظهر للمستخدم جميع البيانات المتعلقة بالإقامة، وتاريخ انتهاءها.
طريقة تجديد الإقامة في السعودية 1443
يعتبر تجديد الإقامة من أهم الأشياء التي يجب على جميع المقيمين في المملكة السعودية الانتباه لها قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة من خلال مصلحة الجوازات لكي يستطيع استكمال إقامته في المملكة بشكل قانوني، لكي لا يتعرض أي مقيم للمساءلة أو الغرامة المالية بسبب انتهائها، ويتم تجديدها من خلال اتباع الإجراءات التالية:
- يجب قيام صاحب العمل بتقديم طلب تجديد رخصة العمل الخاصة بالمقيم من خلال مكتب العمل.
- سداد جميع الرسوم المقررة لتجديد الرخصة.
- الحصول على وثيقة سداد رخصة العمل.
- بعد ذلك يقوم الوافد بالتوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب الجوازات لكي يقوم بإتمام إجراءات تجديد الإقامة التي يطلبها منه الموظف المختص وسداد الرسوم المقررة.
ويمكن من خلال مكاتب الجوازات الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز أو رقم الطلب من أجل زيارة المملكة السعودية
شروط تجديد الإقامة 1443
وضعت السلطات السعودية بعض الشروط والأحكام الواجب توافرها في جميع الأفراد المقيمين الذين يرغبون في تجديد الإقامة الخاصة بهم، وجاءت هذه الشروط علي النحو التالي:
- ضرورة أن يكون المقيم متواجدًا في أراضي المملكة العربية السعودية أثناء تقديم طلب التجديد حيث لا يتم تجديد الإقامة إذا كان المقيم متواجدًا خارج المملكة.
- يشترط سداد كافة الرسوم المقررة للتجديد والتي تحددها المملكة السعودية.
- يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالشخص المقيم ساري الصلاحية فلا يمكن تجديد الإقامة إن كان جواز السفر منتهيًا.
- يشترط أن يكون التأمين الصحي الخاص بالمقيم ساري، حيث في حالة انتهاء صلاحية التأمين فلن يتمكن من التجديد.
- يجب علي المقيم ألا يكون مسجلًا ضده بلاغ هروب لكي يتمكن من تجديد الإقامة.
- في حالة وجود مخالفات مرورية يجب أن يتم تسديدها أولًا من أجل تجديد الإقامة.
- تحديد المدة التي يرغب المقيم في تجديد الإقامة لها والتي تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى سنة.
غرامة عدم تجديد الإقامة
يجب على كافة المقيمين في المملكة السعودية الالتزام بتجديد بطاقة الإقامة الخاصة به في المواعيد المقررة للتجديد، وهي خلال 90 يومًا قبل تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة، وفي حالة عدم الالتزام المقيم بالتجديد في الموعد المقرر فإنه يعتبر بذلك مخالف لنظام الإقامة الخاص بالمملكة السعودية ويُعرِّض نفسه للعقوبة المقررة على التأخر في التجديد، وهي:
- عند التأخر في تجديد الإقامة للمرة الأولى يتم فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي.
- في حال التأخر في تجديد الإقامة للمرة الثانية يتم مضاعفة الغرامة إلى 1000 ريال سعودي.
- أعلنت السلطات انه إن لم يتم التجديد في المواعيد المقررة للمرة الثالثة سيتم ترحيل المقيم إلى خارج البلاد نهائيًا.
سعر رسوم تجديد الإقامة
رسوم تجديد الإقامة هي عبارة عن رسوم يتم دفعها سنويًا للأفراد المقيمين في المملكة، وذويهم من المتواجدين معهم خلال فترة إقامتهم داخل المملكة، وهذه الرسوم يجب أن يتم تسديدها حتى يتمكن الوافد من تجديد إقامته، وهذه الرسوم بحسب ما تم الإعلان عنها هي:
- تصل رسوم تجديد الإقامة لفئة العمالة المنزلية 600 ريال سعودي.
- تبلغ رسوم تجديد الإقامة للعامل الوافد تبلغ 650 ريال سعودي.
- رسوم إقامة المرافق للعامل وصلت إلى 2000 ريال سواء كانت الزوجة أو الأبناء.
- سعر رسوم تغيير المهنة في المرة الأولى وتغيير الكفيل تكون 2000 ريال سعودي، أما رسوم تغيير الكفيل للمرة الثانية تكون 4000 ريال سعودي، رسوم كفالة المرة الثالثة تكون 6000 ريال سعودي.
- أما رسوم تجديد الإقامة فهي تكون 500 ريال سعودي عن السنة الواحدة.
- رسوم تجديد الإقامة للعامل في الشركة يكون 650 ريال سعودي.
- أما رخصة الإقامة للعامل في المزرعة أو المرعى تكون 650 ريال سعودي.
- الرسوم المقررة لتعديل المهنة عند تجديد الإقامة: 100 ريال سعودي.
- إذا كان العامل يزيد عن عدد العمال الوافدة المقررة للمؤسسة فتكون رسوم الإقامة الخاصة به 1350 ريال سعودي.
الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن عدد من الفئات التي تُعفى من دفع رسوم الإقامة بشكل نهائي، وهذه الفئات هي:
- جميع الوافدين المتقدمين للحصول على تأشيرة خروج نهائي.
- العاملين في المؤسسات التي لا يصل عدد العمال بها لخمسة أفراد.
- الحاملون للجنسية التركستانية أو الفلسطينية.
- مواطنو ميانمار.
- الطلاب الوافدون ممن لديهم تأشيرة دراسة.
- الأجانب المولودين في المملكة السعودية.
- أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي.
سداد رسوم الإقامة عن طريق مصرف الراجحي
يمكن تسديد رسوم الإقامة إلكترونيا عن طريق مصرف الراجحي، الذي يوفر البنك للمقيمين إمكانية السداد من خلال رقم الإقامة الخاص بالمقيم، وذلك من خلال اتباع الخوات التالية:
- قم بالدخول على الرابط الخاص بموقع مباشر الراجحي :
- من الصفحة الرئيسية اضغط على قائمة “المباشر” الموجودة في الأعلى.
- قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- اضغط على ” دخول ” .
- بعد تسجيل الدخول، أختر القائمة الجانبية التي تظهر لك عدة خانات.
- اضغط علي خانة “قائمة المدفوعات.
- اختر المدفوعات الحكومية.
- بعد ذلك قم باختيار “خدمات المقيمين”.
- سوف تظهر نافذة جديدة حدد فيها نوع العملية وهي ” دفع ” ، تم حدد نوع الطلب سواء إصدار إقامة أو تجديد إقامة.
- بعدها سوف تظهر خانه تجديد الإقامة، قم بالضغط عليها.
- قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة وهي رقم الإقامة ومدة الإقامة ، تم اختر الحساب الذي تسدد منه الرسوم.
- اضغط على زر ” التالي “.
- بعد ذلك سوف يظهر لك إيصال بالمبلغ المطلوب منك لسداده وكافة البيانات الخاصة بك.
- اضغط على ” التالي “.
- ثم اضغط على خانة الدفع.
في النهاية سوف يتم التسديد، ثم قم بعمل تسجيل خروج، وتأكد من خروجك فعلا من رابط المصرف.
مميزات مصرف الراجحي لتجديد الإقامة
توجد العديد من المميزات التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد الذين يمتلكون حساب خاص بهم في بنك الراجحي، وأيضا يقدم المصرف العديد من المميزات لمن يقوم بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بخدمات الراجحي المباشرة ، ومن اهم هذه الخدمات المقدمة:
- إمكانية تحديد نوع طريقة السداد المفضلة لديك لتنفيذها بكل سهولة في كافة معاملاتك المصرفية سواء كان من خلال بطاقة صراف الراجحي أو من خلال البنك.
- تحديد نوع الحساب الذي تريد العمل من خلاله.
- يمكنك تسجيل دخول إلي خدمة الراجحي مباشر من خلال تحديد تصنيفات العمليات المالية أون لاين.
- خدمة حساباتي في الراجحي مباشر يمكنك عمل أسماء مختصرة لكل حسا.
- إمكانية تسجيل الدخول على الرابط بكل لسهولة.
استعلام عن هوية مقيم
يمكن الاستعلام عن هوية مقيم من خلال الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية، ومن خلالها يمكن معرفة صلاحية التأشيرة الخاصة بالمقيم، ومعرفة موعد انتهاء صلاحية الإقامة، ويمكن معرفة ذلك من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول لموقع أبشر الجوزات السعودية .
- ثم تسجيل الدخول إلي أبشر.
- اضغط على الخدمات الإلكترونية.
- قم باختيار الاستعلام عن هوية مقيم وصلاحية الإقامة.
- ادخل رقم الإقامة وسوف تخرج التفاصيل الكاملة والبيانات الخاصة بالمقيم .
في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم الكثير من المعومات عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو بدون الدخول لأبشر، بجانب معرفة جميع شروط التجديد سعر الرسوم والفئات المعفاة من الرسوم.
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