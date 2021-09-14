نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو بدون الدخول لأبشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو بدون الدخول لأبشر يعتبر من أهم الأسئلة التي تشغل بال العديد من المقيمين في أراضي المملكة السعودية، وذلك من أجل التعرف على موعد انتهاء الإقامة، والموعد المحدد لتجديد الإقامة، حيث يعتبر عدم تجديد الإقامة بمثابة انتهاك لقانون الإقامة في السعودية ويستدعي توقيع عقوبة تصل إلى ترحيل الوافد من البلاد بصورة نهائية ومنعه من الدخول إليها مرة أخرى، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وطريقة التجديد والسداد.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

تعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من أهم الخدمات التي تخدم فئة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث من خلال استخدام رقم الإقامة يستطيع الوافد إلى المملكة العربية السعودية التعرف على صلاحية الإقامة الخاصة به ومعرفة موعد انتهاء الإقامة ومعرفة الموعد المقرر للتجديد وطريقة التجديد، ويمكن الاستعّلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم باختيار بوابة “الخدمات الإلكترونية “.

قم باختيار “بوابة الأفراد”.

اضغط على أيقونة “مستخدم جديد”.

قم بإدخال رقم الإقامة.

ثم قم بتحديد التقويم سواء كان (ميلادي – هجري).

قم بكتابة تاريخ الميلاد بحسب التقويم المختار.

ادخل رمز التحقق.

وأخيرًا اضغط على “التالي”.

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلي الصفحة المحتوية على جميع المعلومات التي تتعلق بالمقيمين كما سوف يظهر موعد انتهاء الإقامة بالتقويم الهجري.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

يبحث كثير من المقيمين عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بدون الدخول لأبشر، ويمكن لجميع المقيمين في المملكة السعودية الذين لا يمتلكون حسابًا على منصة أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توفر الوزارة تلك الخدمة للوافدين من أجل مساعدتهم على التعرف على تاريخ انتهاء الإقامة، وكذلك التسهيل عليهم في معرفة الموعد المحدد للتجديد لتمكينهم من إتمام جميع الإجراءات المطلوبة بدون التعرض لمشكلات قانونية ناتجة عن عدم التجديد، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات الأتية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “بوابة الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على “بوابة الأفراد”.

ثم قم بالضغط على خيار “مستخدم جديد”.

قم بكتابة رقم الإقامة.

بعد ذلك قم بتحديد التقويم سواء الهجري أو الميلادي.

ادخل تاريخ الميلاد.

قم بكتابة رمز التحقق.

ثم اضغط على أيقونة “التالي”.

في النهاية سوف تظهر جميع المعلومات المتعلقة بوثيقة إقامة الوافد. كيفية الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة يهتم المقيمين في المملكة بمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم، ويمكن ذلك من خلال منصة أبشر حيث يمكن التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالإقامة الخاص للمقيم والتي تشمل رقم الإقامة، وموعد تجديدها، والمدة المتبقية حتى انتهائها، وتاريخ الانتهاء وغيرها من المعلومات الهامة التي يستفيد منها الشخص المقيم لكي يتواجد بطريقة قانونية علي أراضي المملكة، ولذلك يُشترط في البداية أن يكون لدى المقيم حساب على منصة أبشر، وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات التالية: أولًا قم بالدخول إلى الصفحة الإلكترونية لـ نظام أبشر.

ثم قم باختيار خدمة “أبشر أفراد”.

قم بكتابة اسم المستخدم.

ثم إدخال كلمة المرور.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك قم بالدخول لقائمة “استعلاماتي”.

قم باختيار أيقونة “الجوازات”.

اضغط على خدمة “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.

قم كتابة رقم الإقامة.

ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

في النهاية سوف يظهر للمستخدم جميع البيانات المتعلقة بالإقامة، وتاريخ انتهاءها. طريقة تجديد الإقامة في السعودية 1443 يعتبر تجديد الإقامة من أهم الأشياء التي يجب على جميع المقيمين في المملكة السعودية الانتباه لها قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة من خلال مصلحة الجوازات لكي يستطيع استكمال إقامته في المملكة بشكل قانوني، لكي لا يتعرض أي مقيم للمساءلة أو الغرامة المالية بسبب انتهائها، ويتم تجديدها من خلال اتباع الإجراءات التالية: