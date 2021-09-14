جامعة الملك سعود وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء السعوديين 1443 هـ

جامعة الملك سعود وظائف صحية شاغرة ، تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، 14 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 7 من شهر صفر 1443هـ، للرجال والنساء السعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة، وحملة شهادة البكالوريوس، وحملة الدبلوم فأعلى، في تخصصات متنوعة ومختلفة، للعمل في مقر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، بمدينتي الرياض وجدة، ومحافظة الأحساء، والجدير بالعلم أن عدد الوظائف الصحية الشاغرة، 15 وظيفة، كذلك فسيتم التقديم على فرص العمل الصحية الشاغرة، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي توظيف، الخاص بالجامعة، وفق البروتوكولات المتبعة بالمملكة، للتقديم للوظائف، ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسمة المواطنين، كما وجب التنويه بعد تخطي المدة المحددة للتقديم إلكترونيًا.

جامعة الملك سعود وظائف صحية شاغرة

إضافة لما سبق ذكره، فإن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، أعلنت أن الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من السعوديين وفق برنامج توطين لتوظيف الشباب السعودي، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030م، التي تم إطلاقها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للحد من نسبة البطالة، والعمل على دعم توظيف الشباب السعودي، في الأماكن القيادية بالمملكة بما يتناسب مع طموح الشباب السعودي، وبالعودة مرة أخرى للإعلان عن الوظائف الصحية الشاغرة فنذكرها في الفقرة التالية بالترتيب.

التخصصات المطلوبة بفرص العمل الشاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية 2021

أولًا وظيفة مساعد إداري رابع، الوظيفة للرجال والنساء، مقر العمل مدينة جدة.

مساعد إداري ثاني ، للرجال والنساء، بمقر العمل في مدينة جدة.

كذلك وظيفة كبير الدعم الفني، للنساء فقط، مقر العمل مدينة جدة.

أيضًا وظيفة فني مختبر، للرجال والنساء، مقر العمل مدينة الرياض.

كذلك وظيفة معلم رعاية أطفال، للنساء فقط، مقر العمل مدينة الرياض.

أيضًا وظيفة معيد إكلينيكي، للنساء فقط، مقر العمل محافظة الأحساء.

كذلك وظيفة مشرف الإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية، للرجال والنساء، مقر العمل مدينة الرياض.

وظيفة مدرب قسم التدريب، للرجال والنساء، مدينة جدة.

أيضًا وظيفة مساعد إداري ثاني، للرجال والنساء، بمقر العمل في محافظة الأحساء.

وظيفة مسؤول مركز الاتصال، للرجال والنساء، مقر العمل بالرياض.

كذلك مساعد بحث أول، للرجال وللنساء، بمقر العمل في مدينة الرياض.

أيضًا وظيفة داعم فني أول، للرجال فقط، بمقر العمل في مدينة جدة.

وظيفة إخصائي مراقبة مخزون أول، للرجال والنساء، في مدينة جدة.

كذلك وظيفة مشرف التعليم الإلكتروني، للنساء فقط، في مقر العمل بمدينة جدة.

في النهاية مشرف خدمات معمل أسنان، للرجال والنساء، بمقر العمل في مدينة الرياض.

رابط التسجيل بالوظائف الصحية في جامعة الملك سعود 2021م

ولراغبي التقديم المنطبقة عليهم الشروط وحاملي الشهادات الخاصة بكل وظيفة، ومتطلباتها، بإمكانهم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، عم طريق اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط توظيف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية. تعبئة البيانات الخاصة بالبريد الإلكتروني، ورقم السر. كذلك القيام بالنقر على أيقونة الدخول. من ثم اختيار خانة الوظيفة المراد التقدم إليها، والنقر عليها. القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة. في الختام الضغط على أيقونة إرسال، وانتظار رسالة تأكيد استلام طلبك.

شروط التقديم والتسجيل بفرص العمل الصحية الشاغرة بالجامعة 1443هـ