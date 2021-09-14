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عمر شويل - جدة خطوات التقديم على اختبار القدرة المعرفية 1443 للنساء والرجال في المملكة من أهم ما يتم البحث عنه مؤخرًا. للحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير لأداء الاختبار بعد التسجيل إلكترونيًا. ودفع الرسوم المقررة. وهو من أهم الاختبارات المهنية وهو معيار مهم للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف.

اختبار القدرة المعرفية

أحد الاختبارات التابعة للمركز الوطني للقياس للحاصلين على المؤهلات الجامعية من الشباب السعودي الذين يرغبون في الالتحاق بوظائف القطاع الإداري ما عدا قطاعي التعليم والصحة. ويقيس الاختبار مدى قدرة المتقدم على القيام بالمهام والواجبات الوظيفية لقياس المهارات العقلية التي يمتلكها الفرد الناتجة عن خبراته الحياتية ومعرفته التراكمية .

التقديم على اختبار القدرة المعرفية 1443

يتم التقدم على اختبار القدرة المعرفية بالمواعيد المحددة للتسجيل والتي يتم الإعلان عنها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حساباتهم الرسمية. ويتاح التسجيل لفترة محدودة قبل الاختبار الذي ينعقد على ثلاث فترات خلال العام الهجري. وقد انتهت اختبارات الفترة الأولى ويوجد فترتين.

خطوات التقديم في اختبار القدرة المعرفية 1443

يمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية من خلال موقع المركز الوطني قياس، على النحو الآتي:

الانتقال لموقع المركز الوطني قياس.

كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

الدخول للقائمة الرئيسية ثم النقر على الاختبارات وتحديد اختبار القدرة المعرفية العامة.

ثم اختيار نوع الاختبار ورقي أو محوسب ثم النقر على التسجيل.

الموافقة على الشروط والأحكام ثم النقر على التالي .

تفعيل خيار مشاركة الموقع.

تحديد المكان أو الموقع الأقرب لك واختيار اليوم المناسب.

ثم مراجعة البيانات وتقديم الطلب ثم تسديد قيمة الاختبار وتأكيد الحجز.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1443

أعلنت هيئة التعليم والتدريب أن اختبارات القدرة المعرفية الحالية لعام 1443 للجامعيين وحملة الشهادات العليا بكل التخصصات تتم على 3 فترات على النحو الآتي:

المرحلة الأولى من 4-7 سبتمبر.

الفترة الثانية شهر يناير 2022.

المرحلة الثالثة لم يتم تحديد موعدها بعد.

ما شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ؟