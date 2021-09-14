أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر مجموعة وظائف إدارية وصحية شاغرة ، وذلك لكلا الجنسين من الرجال والنساء تقديم وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية والشروط عبر موقعها الإلكتروني ، ويمكن للراغبين في الحصول علي وظيفة إدارية أو صحية التقدم من خلال قراءة كافة اشتراطات الوظيفة المناسبة له ، ومعرفة المؤهلات المطلوبة وتوفير المستندات المطلوبة والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني ، وجامعة الملك سعود هي جامعة حكومية متخصصة في مجال العلوم الصحية ، وبدأت من خلال برامج مدينة الملك عبد العزيز الطبية ، وتم إنشاؤها بناء علي توجيه الملك عبدالله بن عبد العزيز في 5 صفر 1426 هـ ، ومقر الجامعة الرئيسي يقع في مدينة الرياض ولها فروع في كل من جدة والأحساء ، كما يمكن الاطلاع علي وظائف كلية الأمير سلطان العسكرية للمدنيين.

تقديم وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية والشروط

تعلن جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية عن توافر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين تحت المسميات التالية :

كبيرة الدعم الفني بالرياض.

فني مختبر من الجنسين بالرياض.

مساعد إداري رابع من الجنسين بجدة.

مشرف إمدادات معقمة للجنسين بالرياض.

معيد أكلينيكي نساء بالأحساء.

معلم رعاية طفولة نساء بالرياض.

مساعد إداري ثان من الجنسين بالأحساء.

داعم فني أول رجال بجدة.

درس قسم تدريب من الجنسين بجدة.

مساعد بحث أول من الجنسين بالرياض.

مشرف تعليم إلكتروني نساء بجدة.

مساعد إداري ثان من الجنسين بجدة.

أخصائي مراقبة مخزون أول من الجنسين بجدة.

مشرف خدمات معمل أسنان من الجنسين بالرياض.

مسئول مركز الاتصال من الجنسين بالرياض.

علي أن يتم التقديم من خلال رابط الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز ، والتسجيل عن طريق رابط صفحة التسجيل.

اشتراطات وضوابط التسجيل بالوظائف

يشترط للمتقدم للتسجيل في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني الآتي :