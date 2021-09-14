موعد إجازة اليوم الوطني 2021 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمدارس

بقي نحو 8 أيام على حلول موعد إجازة اليوم الوطني 2021م في المملكة العربية السعودية، إذ ينتظره الملايين من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والطلاب والمعلمون في المدارس والجامعات، وهي الذكرى رقم 91 على توحيد أراضي المملكة، لذلك تُعد من العطلات الرسمية والوطنية المهمة التي تعم فيها الاحتفالات في الشوارع والميادين وترفع فيها أعلام السعودية على الطرق والمباني، إضافة إلى حفلات الغناء.

موعد إجازة اليوم الوطني 2021 لموظفي الحكومة

وحدّدت الحكومة السعودية موعد إجازة اليوم الوطني 2021 للموظفين، وهو يوم عطلة مدفوع الأجر، فيما تأتي تفاصيل هذا اليوم على النحو التالي:

تحل هذه العطلة يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري 2021م.

يحصل جميع الموظفين في المملكة على إجازة رسمية مدفوعة في هذا اليوم.

يعود الدوام كالمعتاد يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021م، الموافق 19 صفر 1443هـ.

ويعد هذا اليوم هو الذكرى رقم 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

كان توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود في 23 سبتمبر من عام 1932م.

ويأتي شعار هذا اليوم في هذا العام تحت عنوان (هي لنا دار).

عطلة اليوم الوطني رقم 91 لموظفي القطاعين العام والخاص

ويحصل موظفو القطاعين العام والخاص في المملكة على إجازة اليوم الوطني رقم 91 وذلك على النحو التالي:

تأتي عطلة الموظفين في القطاعين العام والخاص في ذكرى يوم توحيد المملكة خلال أول يوم من برج الميزان وفق تقويم أم القرى.

في حال صادف هذا اليوم راحة أسبوعية يجري تعويض الموظف عنه سواء باليوم الذي يسبقه، أو اليوم الذي يليه.

إذ تكون الإجازة يوم الخميس مضافًا إليها يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية.

وذلك بعدما أعلنت الموارد البشرية رسمياً عن موعد العيد الوطني وذلك يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام.

عطلة اليوم الوطني للمدارس والجامعات السعودية 1443

من جهتها، أعلنت وزارة التعليم في المملكة، عطلة في اليوم الوطني رقم 91 للعام الدراسي 1443 في جميع المدارس والجامعات، وذلك على النحو التالي: