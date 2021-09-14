شروط وخطوات الحصول على قرض بقيمة 300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية 1443

امتلاك مشروع خاص لتحقيق الاستقلال الذاتي، حلم كثير من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن الحصول على تمويل المنشآت الناشئة من بنك التنمية الاجتماعية 1443هـ، لتحقيق هذا الحلم، بعد استيفاء الشروط واتباع آلية التقديم على هذا القرض الذي يُوفره البنك دون أي فوائد أو هوامش ربح، وفي الوقت نفسه يجري السداد على فترات مريحة للمستفيدين، فيما يأتي ذلك في إطار تحسين سوق العمل في المملكة، والحد من البطالة، وهو ما يتواكب مع رؤية الحكومة 2030م.

تمويل المنشآت الناشئة من بنك التنمية الاجتماعية

وحدّد بنك التنمية الاجتماعية شروط تمويل المنشآت الناشئة 1443م الذي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

عُمر المستفيد لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا في وقت التقديم على القرض.

وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمستفيد بالحصول على التمويل.

كما لا يتجاوز مبلغ التعثّر المالي في السجل الائتماني للمستفيد، 15 ألفًا على ألا يتجاوز التعثّر 3 أشهر بناءً على التقرير الائتماني باستثناء فواتير الخدمات.

الشروط الفنية لقرض المنشآت الناشئة من بنك التنمية الاجتماعية

ووضع بنك التنمية الاجتماعية عددًا من الشروط الفنية للراغبين في الحصول على قرض المنشآت الناشئة في السعودية، وهي كالتالي:

ألا يقل المؤهل الذي حصل عليه المستفيد عن شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز دورة التدريب من إحدى الجهات الشريكة المعتمدة.

أن يكون المشروع جديدًا.

ألا تقل نسبة الضمان عن 100% من مبلغ التمويل.

ويجب التفرغ الوظيفي للمتقدم، قبل توقيع عقد التمويل​.

آلية الحصول على قرض المنشآت الناشئة

أمّا آلية الحصول على قرض المنشآت الناشئة من بنك التنمية الاجتماعية لبدء المشروع الخاص، فهي على النحو التالي: