نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح سجل تجاري في المملكة وشروطه وكيفيه فتحه الكترونيا للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح سجل تجاري الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاره التجارة والتي أعلنة عنها الوزارة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، عباره عن مؤسسه التي تقوم بحماية أصحاب المشاريع وكما أيضا العاملين والعاملين بالأجرة، حيث انه يقوم بحماية المواطن وحماية حقه من الضياع، حيث انه يقوم أصحاب المحلات التجارية بتقديم أوراقهم إلي مصلحه السجل التجاري والتي تضم جميع المعلومات والبيانات عن المواطن والمشروع لديه لكي يقوم المواطن بالتقديم في موقع وزاره التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لكي يقوم بالتامين علي نفسه من اجل الرزق، كما انه أتاحت المملكة العربية السعودية باستخراج سجل تجاري للمراه وذلك أيضا عبر الموقع الإلكتروني وتوافر شروط المؤسسة لديها، كما تم الإعلان حديثا أيضا بالمملكة عن رخصه القيادة الرقمية و هويه المقيم الرقمية والذين يمكن تحميلهم علي الجوال واستخدامهم بالمملكة والتي تغنيهم عن كارت البلاستيك، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح السجل وشروطه وكيفيه فتحه الكترونيا بالخطوات.

شروط فتح سجل تجاري

تسعي المملكة العربية في السعودية في حماية المواطن المستهلك والمواطن صاحب المشروع من تعرضهم لعمليه النصب والاحتيال الذين قد يتعرضوه إليه، فلذلك حست المملكة السعودية علي ضرورة فتح سجل تجاري وذلك عن طريق بعض الشروط والخطوات التي يجب اتباعها لفتح سجل تجاري والحفاظ علي حقه سواء كان مواطن مستهلك أو صاحب منشأة أو يعمل بالأجرة وذلك للحفاظ علي حقوقهم وذلك باتباع الأتي:

امتلاك المواطن مكان عمل يخصه.

وجود اصل عقد تمليك أو أيجار للمنشأة الذي يرغب في الحصول عليه.

اسم التاجر كاملا وبعضض البيانات عنه.

تحديد نوع نشاط المنشأة.

تحديد مبلغ راس المال للمنشأة.

ورق القيد الخاص بالتاجر من المركز الرئيسي.

في حاله رغبه العميل في تعديل البيانات المقدمة من قبل يجب التوجه بالسجل لتعديله.

أن يكون صاحب المنشأة لا يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي.

وجود شهاده بالاشتراك من الغرفة التجارية أو الصناعية.

شروط السجل بالمملكة



كما انه تعمل وزاره التجارة والاستثمار علي توفير فتح حساب بالسجل التجاري للنساء، لذلك فإنها تحث جميع النساء توفير جميع المستندات المطلوبة من اجل التسجيل وفتح سجل تجاري خاص بها، وذلك عن طريق توفر الشروط التي تقدمها وزاره التجارة والاستثمار وبالتساهل مع جميع النساء مثل الرجال وذلك بسبب رؤية المملكة 2030،ولتقدم وسائل الاتصال الحديثة ولكي تحث للمراه مكانتها في المجتمع ويمكن التقديم عن طريق استيفاء الشروط الأتية:

لا يقل عمر المرأة عن 18 عام.

لا يقل راس مال النشاط عن 5000 ريال سعودي.

بان لا تكون تعمل موظفه حكوميه.

رسوم فتح السجل التجاري 200 ريال سعودي بالسنة ويضاف عليها رسوم الغرفة التجارية.

يتم التقديم إلكترونيا عبر بوابه ابشر.

رسوم إصدار السجل التجاري

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن الرسوم الخاصة بخدمه فتح السجل التجاري بالمملكة وهي 200 ريال للرئيسي وتضاف عليها رسوم الغرفة التجارية الخاصة وذلك حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنه. و 100 ريال للفرعي للسنه الواحدة وتضاف عليها رسوم الغرفة التجارية وذلك أيضا حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنه.

خطوات فتح السجل التجاري بالمملكة

كما أعلنت وزاره التجارة عن كيفيه فتح السجل الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والتي سوف نوضحها لكم عن طريق الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي وزاره التجارة.

الدخول علي الخدمة واختيار الاسم التجاري.

إدخال جميع المعلومات التجارية وتأكيدها.

يجب دفع فاتورة موحده وتشمل رسوم السجل التجاري وعضويه الغرفة الداخلية عن طريق نظام سداد.

وبعدها يتم إصدار السجل التجاري ورقم العضوية في الغرفة.

لذلك توفر المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات مثل السجل التجاري الذي يقوم بالحفاظ علي جميع ممتلكاتهم من الضياع وعدم تعرضهم للنصب، وذلك يمكن الاستعلام إلكترونيا بدل ذهابهم السجل التجاري مما يوفر لهم الراحة التامة وتوفير الوقت الذي يستغرقه العميل للذهاب إلي مصلحه السجل التجاري فاصبح للمواطن حريه فتح واستعلام عن السجل التجاري وهو في منزله مما يسهل عليهم الخدمة، فلذلك تعمل المملكة العربية السعودية علي توفير وتقديم الخدمات الإلكترونية وذلك لتقدم وسائل الاتصال والتكنولوجيا في المملكة.