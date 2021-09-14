أعلنت اليوم مؤسسة تكافل الخيرية عبر موقعها الإلكتروني عن إيداع دفعة تكافل الأولي لنحو 270 ألف طالب بالمملكة ، وذلك لدعم المستحقين من الطلاب للعام الدراسي الحالي ، ويتم توزيع الدعم من قبل المؤسسة علي حسابات المدارس والتي تقوم بدورها بتوزيع هذه المبالغ المالية علي الطلاب المستحقين للدعم ، والدفعة الأولي من الدعم تغطي قرابة الـ 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من سبع عشر ألف مدرسة حكومية ، وبلغ إجمالي مبلغ الدعم الـ 134 مليون ريال سعودي ، ومؤسسة تكافل تم إنشاؤها لدعم المحتاجين من الطلبة والطالبات بالمملكة مادياً ومعنوياً ، وتوفير الاكتفاء والدعم النفسي لهم ، وصدر قرار إنشاء المؤسسة في شهر رمضان من عام 1431 هجرياً ، وهي مؤسسة خيرية رسمية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ، وتأتي تكافل علي قائمة المؤسسات الداعمة للعمل الخيري مثل منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

إيداع دفعة تكافل الأولي لنحو 270 ألف طالب بالمملكة

عبر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن امتنانه لمقام الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في دعمهم السخي للمؤسسة تكافل وإسهامهم في توفير الاحتياجات المادية للطلبة والطالبات من أبناء المملكة ، لدعم مسيرتهم العلمية ، وتستهدف الإعانة جميع الطلاب الذين تم تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي ، ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم وفق الخطوات الآتية :

قيام الطالب أو الطالبة بالتسجيل علي الدعم. تقديم مستندات تثبت أحقية الدعم. وجود بحث اجتماعي يوضح حالة الطالب الاجتماعية والمالية. معالجة بيانات الطالب المقدمة رقمياً عن طريق منسوبي وزارة التعليم ووزارة التجارة وهيئة التأمينات. اختيار الطلاب المستحقين للدعم بكشوف بكل مدرسة.

برامج تكافل لدعم الطلاب

ترعي مؤسسة تكافل برامج إعداد الطلاب مادياً ومعنوياً من خلال مجموعة برامج تدريبية وتطويرية عبر موقعها الإلكتروني علي الإنترنت بالبرامج التالية :

الإعانة المالية

وجبتي

كسوتي

التمكين الرقمي

التدريب

جائزة تفوَّق

الكتاب الإلكتروني

الدروس الخصوصية

الحج

التجسير

مرشدي

استشرني

وكافة البرامج الموضحة تستهدف مساعدة الطلاب المستفيدين من الدعم في التفوق العلمي وتحصيلهم الدراسي وتحسن فرص التوظيف لديهم في المستقبل ، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو أكثر من 170 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة