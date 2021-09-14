نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالسجل المدني وطريقة سداد أقساط القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالسجل المدني عن طريق موقع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين وخصوصا الشباب لما يقدم لهم الصندوق من قروض عقارية ووحدات سكنية جاهزة ومشروعات تجارية متعددة لذا سوف نستعرض لكم اليوم كيفية الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري وكذلك سوف نتعرف سويا علي طريقة الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية الوطنية في السعودية.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالسجل المدني

يقدم لكم الصندوق العقاري استعلام عن حالة الطلب خدمة القرض العقاري للشباب والطامحين للاستفادة من هذا البرنامج الذي يوفر قرابة 500 ألف ريال سعودي كقرض ومبادرة منه لمساعدة الشباب وأرباب الأسر في توفير مسكن مناسب سواء للزواج أو سكن للأسرة عبر برنامج سكني كما يتم توفير وحدات سكنية عبر عدة مشاريع بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية لكي يستفيد منها كل مواطن باحث عن مسكن ببضع شروط وضوابط وضعتها الوزارة مع صندوق التنمية العقاري واليكم الخطوات التالية كي تستفيدوا من الخدمة.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية

لكي تستفيدوا من خدمة الاستعلام الشامل الصندوق العقاري برقم السجل المدني يرجي اتباع الخطوات التالية لكي تتمكنوا من الاستعلام عن أقساط صندوق التنمية العقاري والتسجيل به وجاءت الخطوات كالتالي :

تسجيل الدخول عبر موقع صندوق التنمية العقارية. ثم نقوم بالضغط علي خدمة الاستعلام الشامل عن المستفيدين. ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم ثم نقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك. ثم نقوم بالضغط علي زر عرض.

سوف تظهر لنا صفحة بها كافة خدمات الصندوق العقاري من قروض عقارية أو الوحدات السكنية الجاهزة أو خدمة البناء الذاتي أو البحث عن وحدات تحت الإنشاء كما سوف يقدم لكم الموقع طرق سداد الأقساط ومبلغ القرض المقدم لك أو مبلغ الوحدات السكنية الذي يوفرها لكم البرنامج مع أضافه المساحات والأسعار وطرق وكيفية السداد الشهري للأقساط.

الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري

ننشر لكم الآن رابط الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالسجل المدني أو رقم الهوية من خلال الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية السعودية فكل ما عليكم هو الضغط تعلي الرابط السابق للاستفادة من الخدمة التي نحن بصدد شرحها لكم اليوم واتباع الخطوات المذكورة سابقا وكتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة.