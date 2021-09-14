نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق استعلام المخالفات المرورية الكترونيا بالمملكة وطرق الاعتراض عليها أيضا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق استعلام المخالفات المرورية من اهم الخدمات التي يستخدمها المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا بالمملكة. واليت أعلنت عنها المنصة الموحدة للخدمات عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. تقوم المملكة العربية السعودية علي توسيع نطاقها وتوفير الخدمات الإلكترونية لمواطنيها السعوديين، حيث قامت المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن المخالفات عن طريق موقع البوابة الوطنية، كما يمكن للمواطنين السعوديين سداد مخالفات ساهر الكترونيا وطرق الدفع أيضا، وذلك بسبب تطور المملكة وتطور الطرق فيها وبسبب السيارات الحديثة ذات السرعات العالية حتي أنها قامت بسن بعض المخالفات للحد من الحوادث،لذلك قامت المملكة بتقديم خدمه الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة أو برقم الهوية بدلا من الذهاب إلي وحد المرور التابعة لكل مدينه ولذلك تم توفير جميع الراحة التامة للمواطنين السعوديين ويمكنهم معرفه المخالفات في مكانهم. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح طرق استعلام المخالفات المرورية بالتفصيل وكيفيه الوصول لكل طريقه الكترونيا بالخطوات ومعرفه الشروط أيضا.

طرق استعلام المخالفات المرورية

تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير جميع الخدمات الإلكترونية لمواطنيها في المملكة لتوفير الراحة لجميع المواطنين، كما يمكن أيضا للمواطنين التفويض بقياده مركبه ومعرقه هل يلزم تسديد المخالفات أم لا الكترونيا، لذلك قامت المملكة بوضع مخالفات مروريه في المملكة العربية السعودية لضمان سلامه جميع المواطنين وحمايتهم من الحوادث الناتجة عن السيارات الحديثة والطرق وبعض مخالفات المواطنين مثل:

قياده السيارة بدون لوحات والسرعات الزائدة.

السير بعكس الاتجاه وعدم الالتزام بإشارات المرور.

القيادة بدون رخص.

عدم ربط حزام الأمان.

عدم الفحص الفني المستمر للسياره.

لذلك قامت الإدارة العامه للمرور في المملكة العربية السعودية علي خدمه الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة عن طريق موقع البوابة الوطنية والذي سيقوم به موقع البوابة بعرض جميع المخالفات التي تم رصدها من المواطنين، كما يمكن أيضا للمخالفين الاعتراض علي مخالفات ساهر الكترونيا أيضا، وبذلك تعتبر المملكة العربية السعودية تعمل علي راحه جميع المواطنين في المملكة لتيسير جميع الخدمات لمواطنين المملكة العربية السعودية.

الاستعلام برقم الهوية

ومن الخدمات أيضا التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لتقديمها إلي مواطنيها في المملكة وهي الاستعلام برقم المخالفات في المملكة لأي مواطن سعودي عن طريق رقم هويه المواطن السعودي وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والذي يقوم بجمع جميع المعلومات والمخالفات علي المواطن السعودي، لذلك أيضا يمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن المخالفات نظام ساهر وكيفيه السداد، لكي تتم عمليه الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية اتبع الأتي:

يتم دخول المواطن إلي الموقع الرسمي بوزارة الداخلية.

كتابه رقم الهوية وبعده الرمز المخصص للمواطن في الموقع.

يتم الضغط علي عرض ثم الانتظار حتي يتم عرض صفحه بها خانات متعدده يقوم المواطن بملئها.

يقوم الموقع بعرض جميع المخالفات والغرامات التي فعلها المواطن السعودي وعرض مبلغ الغرامة.

الاعتراض الإلكتروني علي المخلفات

فمن بعض مزايا وخدمات المملكة العربية السعودية التي تقدمها إلي مواطنين المملكة وهي خدمه الاعتراض علي مخالف عن طريق الهاتف الجوال وذلك تعتبر من اهم الخدمات في المملكة فبدلا من أن كان يذهب المواطن السعودي إلى المديرية للاعتراض علي المخالفات والغرامات وفرت له المملكة خدمه الاعتراض إلكترونيا، ويمكن أيضا تجديد رخصه القيادة الكترونيا للمواطنين السعوديين، حيث أن المواطن لا يعترض إلا علي نظام ساهر ويكون الاعتراض لا يزيد مدته ثلاثون يوما بعد عمل المخالفة.

كيفيه الاعتراض علي المخالفات عبر الهاتف

يقوم المواطن بالاتصال علي رقم989 وبعد ذلك الضغط علي رقم 1 مع التكرار علي رقم 1 ثم الرقم الخالص بالمواطن في السجل المدني ثم علامه #.

كيفيه الاعتراض علي المخالفات عبر ابشر

يمكن للمواطنين السعوديين الاعتراض علي المخالفات المرورية الكترونيا عبر منصة ابشر، ولضمان نجاح عمليه الاعتراض علي المخالفات المرورية بنجاح يرجي اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر. تسجيل الدخول الخاص للمستخدم. الضغط علي خدماتي. الضغط علي خدمات. اختيار المرور. اختيار الاعتراض علي المخالفات. ملئ جميع البيانات صحيحه.

وبعدها يتم الاعتراض الكترونيا عبر منصة ابشر.

وبذلك فقد قمنا بشرح كيفيه الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة وأيضا الاستعلام عن طريق الهوية لمعرفه مخالفات السيارة. ونوع المخالفات أيضا وكيفيه سدادها، كما قمنا أيضا بشرح كيفيه الاعتراض علي المخالفات والطرق التي يمكن أن يعترض عليها المواطن. وشرح طريقه الاعتراض علي المخالفات عن طريق الهاتف الخاص بالمواطن السعودي. والاعتراض أيضا عبر منصة ابشر الكترونيا، فلهذا تعمل المملكة العربية السعودية علي توفير جميع الخدمات الإلكترونية لمواطنيها لتقدم المملكة وتقدم وسائل الاتصال الحديثة والتحول الرقمي للمملكه ورؤية 2030 للمملكه.