قرارات جديدة في نظام العمل للوافدين وتعديلات كبري وسارة لصالحهم بالمملكة

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عمر شويل - جدة قرارات جديدة في نظام العمل للوافدين وتعديلات كبري وسارة لصالحهم هناك تعديلات كثيرة في نظام العمل للوافدين بالمملكة، فأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، أولا إلغاء الكفيل، فيتيح حرية الانتقال للوافد من عمل لأخر، عند انتهاء مدة العقد مع صاحب العمل بالمملكة، أخبار صاحب العمل للوافد قبل انتهاء العمل عنده للانتقال إلي عمل اخر، فنظام الكفيل القديم كان متحكما في العامل، وكان الكفيل قادرا علي فسخ العقد للعامل وإعادته إلي بلده، ثم أيضا خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل السفر خارج المملكة عند تقديم طلب إلكترونيا لصاحب العمل، وأيضا خدمة إمكانية الخروج النهائي من المملكة، التي تتيح للعامل رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي بعد انتهاء عقد العمل، أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه بمنصة ابشر، وأعلنت الوزارة أن المبادرة لن تشمل خمس مهن، هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني، وهناك خدمات اخري سنتكلم عليها في المقال.

قرارات جديدة في نظام العمل للوافدين وتعديلات كبري وسارة لصالحهم

هناك أهداف لتعديل نظام العمل للوافدين، أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة:

تطوير الأنظمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل. ثم توفير البيئة التشريعية لتنمية القطاع الخاص. خلق بيئة عمل لائقة للعاملين، لتحقيق أهداف الوزارة، في ضوء رؤية المملكة 2030. ثم جذب العمال ذوي المهارات العالية، والمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030. برنامج قياس المهارة علي الوافدين علي 14 مهنة، وهي المهن الحرفية مثل الحدادين والنجارين. وتتوفر الخدمة عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وأعلنت الوزارة أن المبادرة لن تشمل خمس مهن، هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني.

منصة قوي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

منصة قوي منصة إلكترونية موحده متكاملة ، https://www.qiwa.sa/ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تتيح الوصول إلي جميع خدمات قطاع العمل، وبنفاذ موحد، ثم تعمل المنصة علي تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات، لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، ومن ابرز مميزات المنصة:

تسهيل إدارة المنشآت وتحسين بيئة العمل: المستشار الإلكتروني، مؤشرات العمل، خطة التوطين التفاعلية، التقرير الشهري للمنشآت، لوائح العمل النموذجية، لوحة بيانات تفاعلية لعرض معلومات المنشأة ، فتح ملف المنشأة إلي المواطنين والمستثمرين. التأشيرات المهنية الفورية: إصدار التأشيرات المهنية بشكل فوري، والتأشيرات النسائية فورا، زيارة العمل المؤقت، المهن المتخصصة بدون تأييد، أدارة الموظفين وتحسين العلاقة التعاقدية، إدارة عقود العمل. خدمات نقل الموظفين والتابعين: تغيير المهنة بشكل فوري، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، تمكين أعارة الموظفين المقيمين بشكل مؤقت.

تسجيل المنشأة في منصة قوي

يمكن للمنشأة المسجلة مسبقا في نظام الوزارة التسجيل والاشتراك بمنصة قوي، للاستفادة من الخدمات المقدمة بالمنصة، اتبع طريقة التسجيل للمنشأة المسجلة سابقا في الوزارة:

الدخول إلي منصة قوى https://www.qiwa.sa/. ثم كتابة الرقم الموحد المسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اشتراك صاحب الرقم الموحد وسداد تكاليف الاشتراك السنوية. الوصول للخدمات التي تقدمها الوزارة في منصة قوي، التابعة للرقم الموحد. ثم أضافه تفويض مستخدمين اخرين، للوصول لحساب المنشأة عن طريق، خدمة إدارة الصلاحيات.

منصة قوى ونظام العمل السعودي

تقدم المنصة مواد قانون العمل بالمملكة، من خلال ستة أبواب:

التعريفات والأحكام. ثم تنظيم عمليات التوظيف. توظيف غير السعوديين. التدريب والتأهيل. ثم علاقات العمل. شروط العمل وظروفه.

الخدمات التي تقدمها منصة قوي