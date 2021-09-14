hrsd.gov.sa تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وزارة التنمية الاجتماعية “ضمان يقبل الجميع”

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عمر شويل - جدة hrsd.gov.sa تسجيل الضمان الاجتماعي الجديدة الذي اشتهر الحديث عنه وسط أوساط المملكة، حيث تتغير العديد من الأساسيات لتشمل العديد من الفئات في الشعب السعودي والتي يثبت عليها شروط الاستحقاق الجديدة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل الإلكتروني بالموقع الخاص بالوزارة وتقوم أيضا بالإيداع الشهري لمستحقات المستفيدين بالموعد التي تقوم بالإعلان عنه.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1443

وتتيح وزارة الموارد البشرية تسجيل المواطنين السعوديين من الاسر الفقيرة والذين لا تكفي الأجور الخاصة بهم الحد الأدنى للمعيشة الكريمة، كما تقوم باستقبال طلبات المطلقات والمهجورات اللاتي ليس لهم من يعولهم، وتستقبل الوزارة عبر رابط خاص تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في فئة التأهيل الشامل للمعوقين وأصحاب الأمراض المزمنة أو الذين أصيبوا في الحوادث بإصابات تعيق العمل، وتقوم بالعديد من التعديلات وذلك لتتناسب مع الظروف المجتمعية والمستجدات على ساحة المجتمع السعودي وفق العديد من التحديات الاقتصادية والمجتمعية.

خدمات وزارة الموارد البشرية بعد الاندماج مع وزارة التنمية الاجتماعية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاندماج مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لتقديم العديد من الخدمات والتي يستفيد منها قاعدة أكبر من المواطنين السعوديين وتكون الخدمات في تلخيصها كالتالي:

تقوم بمساعدة الاسر الفقيرة التي ليس لها دخل شهري للعيش بكرامة.

يتم إيداع مبالغ نقدية للفقراء حسب عدد أفراد الاسرة وتقوم بتوفير عدد من الخدمات النقدية والعينية.

تقوم بمساعدة المطلقات والمهجورات اللاتي ليس معيل لهن للحصول على راتب شهري.

يتم شمول ذوي الاحتياجات الخاصة للتسجيل في التأهيل الشامل للحصول على رواتب شهرية وفق ألية مختلفة عن ألية مستفيدي الضمان.

تقوم الوزارة بتوفير عدد من الخدمات، مثل الحقائب المدرسية وعدد من الإعانات الخاصة مثل المكرمة الملكية في رمضان الماضي.

شمول الضمان الاجتماعي الجديدة

يتم وضع عدد من الأساسيات لصرف رواتب الضمان الاجتماعي، حيث تكن الشروط أن يكون الراتب على عدد أفراد الاسرة لراتب المعيل الذي لا يكفي العيش الآمن، كما يجب أن يكون المسجلين من الجنسية السعودية ولا يكون المسجلين مستفيدين من خدمات أو مؤسسات اجتماعية أخرى، كما يجب ألا يكونوا من ارباب السجون أو أرباب دور الرعاية الاجتماعية، ويكون النظام الجديد يشمل حتى الموظفين وسيتم احتساب الحد المانع للأجور بنسبة 50% فقط، يتم تصنيف الفئات الى

العامل القادر.

العامل القابل للتأهيل

العامل غير قابل للتأهيل.

خطوات hrsd.gov.sa تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بإتاحة رابط التسجيل والتي يتم التسجيل فيه بالخطوات التالية: