قسطناها وبسطناها..شروط زين لتقسيط الجوالات وأحدث العروض

شروط زين لتقسيط الجوالات وأحدث عروض زين لتقسيط الجوالات، من الأمور الهامة لدى جميع المواطنين السعوديين، حيث تقدم شبكة زين عدد كبير من الأجهزة الذكية الحديثة التي يرغب العديد من الأشخاص في الحصول عليها بالتقسيط، ليتمكنوا من الاستفادة بخدمة تقسيط الجوالات المقدم من الشبكة مع ميزة التقسيط المريح، لذلك سوف نقدم لكم أهم الشروط التي وضعتها زين الحصول على الجوالات بالتقسيط.

شركة زين السعودية

شركة زين هي شركة اتصالات كبرى في المملكة، وهي ثالث شركة اتصالات في السعودية، وتقدم العديد من الخدمات للعملاء واستطاعت الصمود أمام الخسارة حتى حققت أرباحاً كبيرة في بداية عام 2017، وتم تمديد رخصة هذه الشبكة إلى 15 عاما، وبمقابل مبلغ 433 مليون ريال، وحصول الدولة على 5% من صافى الأرباح، وتقدم شبكة زين عدد كبير من الخدمات الخاصة بالاتصالات مثل الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والوسائط المتعددة، والعديد من تطبيقات شرائح الهاتف المتنقل، وخدمات الإنترنت.

شروط زين لتقسيط الجوالات

تقدم الشبكة خيارات كثيرة الخاصة تقسيط الجولات للعملاء، وفقا لعدد من الشروط التي يجب توافرها، وفيما يلي شروط زين لتقسيط الجوالات المطلوبة:

يجب أن يكون العميل قام بسداد آخر ثلاثة دورات فورية.

كما يجب أن يكون الخط نشط عند تفعيل الخدمة.

يشترط عدم وجود مبالغ لم يتم دفعها أكثر من عشرين ريال.

عدم وجود أي غرامات.

يجب وجود سجل ائتماني، ويسمح له بالتقسيط.

يتم التوقيع على عقد التزام بالبطاقة من خطة لمدة عامين.

في حالة رغبة العميل في إلغاء الجهاز، يجب دفع المبلغ المتبقي مع الضريبة.

عروض زين لتقسيط الجوالات 2021

تقدم الشبكة باقة مميزة من عروض التقسيط لجميع مستخدمين الشرائح مفوترة البيانات وتختلف الأجهزة المتاحة على حسب نوع الباقة للعميل، وفيما يلي أفضل العروض من شبكة زين بمدة تقسيط 24 شهر:

اسم الهاتف قيمة القسط هاتف iPhone SE 86.25 ريال هاتف Samsung Galaxy S10e 86.25 ريال هاتف SAMSUNG A80 86.25 ريال هاتف هواوي Nova 7 5G 86.25 ريال

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اسم الهاتف قيمة القسط هاتف iPhone XS 143.75 ريال هاتف HUAWEI P40 PRO 5g 143.75 ريال هاتف iPhone 12 mini 143.75 ريال هاتف iPhone XR 115 ريال هاتف HUAWEI P40 5G 143.75 ريال هاتف iPhone SE 86.25 ريال

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اسم الهاتف قيمة القسط هاتف iPhone 12 172.5 ريال هاتف HUAWEI Mate 40 Pro 172.5 ريال هاتف iPhone 11 Pro 172.5 ريال هاتف iPhone 12 mini 143.75 ريال

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