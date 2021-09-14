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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في رابط اختبار القدرة المعرفية على موقع قياس 1443 في المقال التالي
اختبار القدرة المعرفية وطريقة التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية على رابط بوابة المركز الوطني للقياس والذي يهدف إلى معرفة القدرات الحياتية والإمكانات المعرفية لدى المتقدم في الاختبار والذي يظهر الإمكانيات الإدراكية للشخص في إدارة العلاقات بين الأشياء والأشخاص ليصبح مؤهل للوظيفة المتقدم لها وشروط التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية وأهمية اختبار القدرة كل تلك الأسئلة سنتناولها بالمقال بالتفصيل وشرح خطوات تسجيل اختبارات القدرة المعرفية والتي تكون مشابهة لاختبار قدرات الثانوية العامة.
من هم الذين يجب عليهم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية
الفئات التي يجب أن تقوم بإجراء اختبار القدرة المعرفية والتسجيل في مركز قياس هم الذين يتقدمون لشغل وظائف إدارية والأشخاص الموظفين لاستحقاق الترقيات والتي أصبحت مرتبطه بالنجاح في اختبار القدرة المعرفية وفق لائحة نظام الخدمة المدنية في قانون العمل السعودي وأصبح شرط الحصول على اختبار القدرة المعرفية أساسي للعديد من الجهات الحومية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة العدل وغيرهم من الهيئات الحكومية.
التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1443
- الدخول على رابط مركز قياس للتسجيل في اختبارات القدرة المعرفية.
- وبعد ذلك يتم كتابة رقم السجل المدني وإدخال كلمة المرور.
- ثم النقر على ” أنا لست روبوت”.
- وعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.
- والنقر على القائمة الرئيسية واختيار الاختبار المتاح في القائمة.
- وتحديد اختبار القدرة المعرفية ونوعية الاختبار والاختيار ما بين الاختبار الورقي أو الاختبار المحوسب.
- ثم الضغط على خيار التسجيل والإطلاع على الشروط والأحكام والضغط على خيار التالي.
- وبعد ذلك يتم تفعيل خيار مشاركة الموقع لتحديد مراكز الاختبار القريبة إلى عنوانك.
- ويتم تحديد اليوم المناسب لموعد الاختبار.
- ثم يجب مراجعة البيانات التي تم إدخالها والقيام بتسديد الرسوم عن طريق امتر من طريقة للدفع.
- وأخيراً يتم تأكيد خطوات حجز اختبار القدرة المعرفية.
كيف اعرف موعد اختبار القدرة المعرفية
- الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي.
- ثم الضغط على خيار ” الجدول الزمني للاختبار”.
- وبعد ذلك ستظهر تفاصيل خاصة بالاختبار مثل ” الفترة – النوع – اللغة – فترة الاختبارات – فترة التسجيل المبكر”.
رابط تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1443
تتم عملية التسجيل في اختبار القدرات المعرفية عن طريق الدخول على رابط بوابة قياس الإلكترونية واتباع خطوات التسجيل في اختبار القدرات المعرفية والتي شرحناها بأعلى المقال ويعد ذلك الاختبار الفيصل فى القبول الوظيفي للمتقدمين إلى الوظائف الحكومية المتاحة والتي تشترط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية على موقع قياس.
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