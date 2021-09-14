شروط التسجيل في منصة قدوم والفئات المستفيدة من المنصة

شروط التسجيل في منصة قدوم التي تم أطلاقيها حديثا من قبل السلطات السعودية، حيث تكمن أهمية هذه المنصة في السماح لكل من يأتي إلى السعودية سواء هذا القادم من المقيمين أو زائر من أن يسجل بياناته الصحية داخلها من أجل تيسير الإجراءات الخاصة بالدخول وذلك بالتزامن مع قرارات السلطات الجديدة التي أصدرتها في الآونة الأخيرة وهو الإعلان عن رفع تعليق السفر إلى المملكة العربية السعودية عن بعض الدول لمن أخذ جرعات من إلقاح، ولهذا تم اتخاذ بعض الإجراءات التي من خلالها يتم المحافظة علي صحة المواطنين في المملكة بصفه عامة والحد من انتشار هذه الجائحة، ولهذا يجب علي جميع القادمين إلي السعودية التسجيل علي منصة الوصول السعودية التي تم أطلاقها حديثا.

شروط التسجيل في منصة قدوم 1443

ويكون التسجيل من خلال منصة ابشر التي تجمع الكثير من الخدمات مثل تجديد رخصة السير وكما اشرنا من قبل ان الحكومة السعودية أتاحت السفر إلي المملكة ولكن وقف شروط محدده تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية السعودية المسؤولة عن امن المملكة بصفة عامة والتي الزمت الجميع سواء القادم إلى المملكة مقيم أو زائر علي تنفيذ هذه الشروط وهي كما يلي:

في البداية يجب أن يكون القادم قد حصل بالفعل على أحد التطعيمات المعتمدة في المملكة

على النحو التالي:

جرعتان من لقاح فايزر.

والعودة من إخصاب إسترازينيكا.

جرعتان من لقاح موديرنا.

جرعة واحدة من لقاح جونسون.

يجب أن تكون شهادات التطعيم مصدقة من الجهات الصحية في الدولة التي يأتي منها المسافر سواء كانت شهادات رسمية من وزارة الصحة أو إحدى الجهات المعنية. الفرق بين مدة الحصول على الجرعة الثانية والترخيص الممنوح للمملكة لا يقل عن 14 يومًا فقط. أصل الشهادة وقت السفر إلى المملكة. الدخول على رابط منصة أبشر وتعبئة النموذج على منصة أبشر قدوم 72 ساعة على الأكثر قبل مغادرة البلاد إلى المملكة. يجب أن يقر المسافر بصحة جميع البيانات التي أدخلها على البوابة، حيث يتم التحقق منها عند إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة وفي منافذ الدخول إلى المملكة، ألنه سيتحمل جميع التبعيات إذا كانت البيانات غير صحيحة وسيفعل ذلك. عدم السماح بدخول المملكة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المسافر. التسجيل في الموقع مخصص للمسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام، ولكن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام غير مسجلين في المنصة.

خطوات التسجيل في منصة قدوم

وتعمل الحكومة السعودية توفير كافة سبل الأمان والراحة للجميع سواء مواطن أو مقيم من خلال الخدمات المختلفة الموجودة علي منصة ابشر مثل الاستعلام عن وافد جديد وغيرها، أما عن خطوات التسجيل هي كما يلي:

ادخل على المنصة الإلكترونية قدوم.

اختر علامة تبويب أبشر أفراد.

ادخل على عبارة الدخول إلى منصة قدوم من صفحة منصة أبشر الرئيسية.

تعرف على الخدمة وعلى الفئات التي يمكنها أن تستفيد منها.

اضغط على عبارة بدء التسجيل.

سوف يدخلك النظام على صفحة تسجيل القدوم.

اختر فئة القادم إلى المملكة.

اكتب البيانات اللازمة داخل نموذج التسجيل.

قدم الطلب.

الفئات المستفيدة من خدمة منصة قدوم