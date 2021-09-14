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الرقم الموحد المجاني للضمان الاجتماعي السعودي 1443 يعد الرقم الموحد للضمان الاجتماعي في السعودية هو أهم الأرقام التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بشكل مستمر، حيث تمثل مؤسسة الضمان الاجتماعي في السعودية أهمية كبيرة من حيث تقديم الكثير من الخدمات المختلفة للمواطنين عبر الموقع ومن خلال فروع الخاصة بالضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وتعد مؤسسة الضمان الاجتماعي أحد المؤسسات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التي توفر الكثير من الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين في السعودية، وتسهل الوزارة التواصل مع الأشخاص من خلال الرقم المجاني الموحد، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال الرقم المجاني الموحد للضمان الاجتماعي في السعودية 1443.
الرقم الموحد المجاني للضمان الاجتماعي السعودي 1443
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير رقم مجاني موحد خاص بالضمان الاجتماعي السعودي، وهو الرقم الذي يمثل أهمية كبيرة في استقبال كافة الاستفسارات والشكاوى التي يرغب بها الكثير من المواطنين والمقيمين من مستفيدي الضمان الاجتماعي في حميع انحاء المملكة العربية السعودية، وذلك تبعا للمعلومات الخاصة بالدعم الذي يتم تقديمه من صندوق التنمية البشرية، حيث يتم التواصل من خلال الرقم المجاني الموحد في المملكة العربية السعودية وهو الرقم 920020301، او من خلال التفاصيل عن طريق الرقم المختصر الموحد 19911، حيث يتم استقبال المكالمات من قبل الأشخاص عبر الرقم الموحد المجاني يوميا بداية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الحادية عشر مساء من كل يوم.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي 1443
يمكن ان يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي.
- في البداية يتم تسجيل الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول الى البوابة من خلال البيانات الخاصة بالمستخدم.
- في حالة عدم وجود حساب مسبق يتم اختيار انشاء حساب جديد.
- يتم اختيار خدمة تقاعد الضمان الاجتماعي من ضمن الخدمات الإلكترونية.
- يتم اختيار تنزيل المرفقات.
- التحقق من كافة البيانات التي قام المستخدم بإدخالها.
- عقب الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتأكد منها يتم اختيار الضغط على ايقونة ارسال الطلب من قبل المستخدم.
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