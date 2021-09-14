لا يهم التقرير قرض شخصي سريع بدون كفيل 500 ألف واطلبه لأي غرض غير مهم

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عمر شويل - جدة عندما يكون لديك سجل ائتماني ضعيف قد تعتقد أن أخذ قرض شخصي سريع بدون كفيل يمكن أن يكون أكثر تكلفة. أو أن طلب القرض السريع قد لا تتم الموافقة عليه. من المؤكد أن حصولك على ائتمان جيد يؤدي إلى تقليل تكاليف تمويلك ومن المحتمل أن تحصل على تمويل شخصي بمعدل فائدة أقل، وتتجنب بعض الرسوم. ولكن ما لا تعرفه أنه مع تأثير الائتمان المتوسط على موقفك، إلا إنه يمكن أن توافق شركة التمويل الشخصي عليك. تعرض الاقتصاد من وباء فيروس Covid-19 لضربة في ديسمبر 2020، حيث فقد موظفي القطاع الخاص بالمملكة عشرات الالاف من الوظائف. نظرًا لأن العديد من السعوديين لا يزالون يواجهون صعوبات مالية، قد يفكروا في الحصول على تمويل شخصي سريع وفوري. من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للتمويل هو دمج الديون عالية الفائدة أو تمويل شراء سيارة أو العمليات الكبيرة الأخرى. بالنسبة لأولئك الذين تعرض دخلهم لضربة كبيرة، يمكن أن يساعد تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب في إدارة مصاريفهم اليومية وتغطية الطوارئ المالية.

نصائحنا قبل أن تقوم بالتقديم على قرض شخصي لأي غرض مهم وغير مهم

يلجأ بعض العملاء إلي التقديم العشوائي غير المرتب عندما يريدون أن يحصلوا على تمويل شخصي سريع. هناك بعض النصائح حريّ بك اتباعها قبل المضي قدمك:

راجع تقارير الائتمان: قد يؤثر أي خطأ سلبًا على درجة الائتمان ويؤدي لارتفاع معدلات الفائدة لأي عروض تمويل شخصي تتلقاها. تجنب تحمل ديون جديدة: قبل التقدم بطلب قرض شخصي سريع، تجنب التقديم على تمويل إضافي، مثل قروض السيارات والتعليم والعقارية. تحسين نسبة الدين إلى الدخل: النسبة المئوية من الدخل الشهري الإجمالي الذي يذهب نحو سداد الديون الشهرية. قارن بين عروض التمويل ومعدلاته: ‍من المفيد الحصول على أقل هامش ربح ممكن لأي تمويل شخصي، خاصة إذا كنت تواجه حالة طوارئ مالية. تقدم بطلب فقط لما تحتاجه: عندما تقترض أموالاً، لن تحتاج وحسب إلى تسديد مبلغ القرض الأصلي، ولكن سيتعين أيضًا دفع فوائد على ما اقترضته.

هذه النصائح ثابتة سواء ستحصل على تمويل شخصي من غير البنوك أو من أي بنك. ستزيد من إمكانية التمويل السريع بدون كفيل بدون ضمانات.

كيفية الحصول على تمويل شخصي سريع بلا إزعاج 500 الف ريال وبدون كفيل

هذا مختلف قليلًا عن البنك ستستلم هنا قرض شخصي سريع بخطوات أسرع وأبسط، تابع.

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3 خطوات سهلة من أجل تمويل سريع بدون كفيل

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لقد نجحت! في هذه المرحلة، سوف تتلقى أموالك مباشرة إلى حسابك المصرفي في غضون من 30 دقيقة حتى يومين عمل. تعد القروض من أكثر المنتجات تنوعًا وعملية في السوق السعودي. ولكن مثل أي شكل من أشكال الديون التي تستحق التحصيل، يمكن أن تكون متطلبات البنوك صارمة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمقرضين المختلفين حد أدنى مختلف من المتطلبات وستحدد لك درجات ائتمان مختلفة شروط قرض مختلفة. لكن الأمر في النهاية مطروح إليك ومدى رغبتك في الأموال.

تأهل للحصول على قرض شخصي بدون كفيل من غير البنوك

عند حصولك على تمويل فوري بدون كفيل ستلاحظ أن معايير الشركة أكثر مرونة من البنوك وتستند الشروط إلى البيانات الأساسية.

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كيف تحسب الشركات تقرير الائتمان عندما تريد تمويل شخصي سريع بدون كفيل

تعتمد درجة الائتمان على خمسة عوامل رئيسية – المعلومات الموجودة في تقارير الائتمان. يمكن أن تختلف معيار نماذج تسجيل الائتمان كل عامل بشكل مختلف.

المبلغ المستحق (35٪): يمثل المبلغ الإجمالي لحساباتك الائتمانية، بما في ذلك تمويل التعليم والقروض الشخصية وقروض الرهن العقاري وديون بطاقات الائتمان وأنواع الديون الأخرى.

سجل الدفع (30٪): يُظهر سجل الدفع ما إذا كنت قد سددت المدفوعات في الوقت المحدد. يمكن أن تؤثر المدفوعات المتأخرة سلبًا على درجاتك.

طول تاريخ الائتمان (15٪): عوامل طول تاريخك الائتماني منذ أقدم وأصغر حساباتك، إلى جانب المتوسط ​​لجميع حساباتك.

رصيد جديد (10٪): تؤثر هذه الفئة على مدى حداثة وكم مرة تقدمت بطلب تمويل جديد. إذا كنت تتقدم بطلب أكثر من اللازم، قد يشير ذلك إلى المقرض أن إقراضك المال أكثر خطورة.

مزيج الائتمان (10٪): امتلاك مجموعة متنوعة من حسابات الائتمان المختلفة يمكن أن يكون مفيدًا لدرجاتك.

الحصول على كافة أنواع القروض الشخصية ليس ضروريًا لزيادة معدل مزيجك الائتماني، ركز على سجل الدفع اكثر. عند تقديمك على قرض شخصي سريع بدون كفيل تكون هذه الأشياء المحددة لموافقة المقرض السريعة.

ما هي بعض رسوم القرض الشخصي؟

الرسوم هي طريقة أخرى للمقرضين لكسب المال من كل تمويل شخصي بدون كفيل. يمكن أن تختلف مبالغ الرسوم من مُقرض إلى مُقرض، ولكن فيما يلي بعض رسوم التمويل الشخصي الشائعة :

السداد المتأخر: إذا دفعت قسط تمويل شخصي بعد توقيت الاستحقاق المتفق عليه، قد يفرض المُقرض مصاريف تأخير.

الإنشاء: يفرض بعض المقرضين مصاريف إدارية عادة ما يتم خصم هذا المبلغ من مبلغ التمويل.

غرامات الدفع المبكر: عندما تسدد قرضك في وقت مبكر، فإنه يقلل من مقدار الفائدة التي يتلقاها المقرض. لاسترداد بعض الفوائد التي كنت ستدفعها خلال مدة القرض الشخصي، قد يفرض بعض المقرضين غرامة بنسبة مئوية من الأرباح.

الشيك المرتجع: إذا قمت بسداد دفعة القرض الشهرية بشيك وارتد، قد تضطر إلى دفع الرسوم.

المعادلة بسيطة عند قرار الانتفاع من تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب، إذا كان لديك ائتمان جيد أو ممتاز، قد تُطالب ببعض هذه الرسوم. ومع ذلك، إذا كان لديك ائتمان متوسط أو ضعيف، قد يفرض المُقرض رسومًا لأنه يتحمل المزيد من المخاطر.