نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط قروض بنك الراجحي لجميع العملاء الغير قادرين بأمر من الملك سلمان في المقال التالي
بنك الراجحي من اقوي البنوك الإسلامية السعودية وفي الوطن العربي بأكمله، حيث يقدم البنك قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون مخالفه تعاليم الدين الإسلامي، ففي ذلك المقال نقدم لكم خدمه هامه من الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي عند الحصول على تمويل من أحد التمويلات التي يقدمها لعملائه، فقد يقدم نصرف الراجحي لجميع المقترضين تأمين تكافلي علي الحياة، حيث تم تحديد فئات محدده يتم إعفائها من دفع أقساط التمويل، وذلك بشروط محدده، حيث تم وضع ذلك القرار من قبل خادم الحرمين الشريفين بعد مطالبة المواطنين الديوان الملكي بإسقاط قروض بنوك محددة نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها، ولهذا قد نوضح لكم التفاصيل المتعلقة بإعفاء الراجحي في ذلك التقرير الذي نقدمه لكم عبر موقعنا “موقع ثقفني” مع توضيح شروط الخدمة.
إعفاء قرض الراجحي بأمر ملكي
- جاء قرار الإعفاء سواء إعفاء بنك الراجحي، أو إعفاء بنك التسليف والإدخار، وبنوك أخري كبنك الرياض، بنك سامبا والعديد من الجهات الأخري، بعد قرار كمن خادم الحرمين الشريفين للتسهيل علي العملاء الذين أساءت لهم ظروف الحياة المادية أو المعنوية، كوفاة المقترض لا قدر الله تعالي قبل الانتهاء من سداد أقساطه، أو تعرض العميل لعجز دائم يعيقه مدي الحياة عن السداد، وفي حالات اخري محددة يمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي لمعرفة التفاصيل الأخري، وذلك بالاتصال علي الرقم الموحد المجاني لبنك الراجحي 8001241222.
- يتم إعفاء العملاء الغير قادرين من سداد الأقساط عند تعرضهم لوعكة صحية خطيرة تمنعه عن تأدية عمله وسداد الأقساط الملزمة عليه شهرياً لبنك الراجحي.
- يتم إعفاء أهالي المقترض من سداد الأقساط إذا تعرض المقترض للموت المفاجئ لا قدر الله تعالي، أو الموت بحادث دون قصد، ولكن يوجد حالات مستثناه من الإعفاء كموت الانتحار، موت حادث سباق مقصود، وحالات أخري قد ذكرناها لكم في مقال أخري عبر موقعنا، قم بالإطلاع علي المقال لتتعرف علي كافة التفاصيل.
- يلزم توافر عدد من المستندات كصورة من الهوية الوطنية الأصلية الخاصة بالمقترض، والتقرير الطبي في حالة مرض العميل أو تعرضه لإصابة خطيرة.
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