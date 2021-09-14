إسقاط قروض بنك الراجحي لجميع العملاء الغير قادرين بأمر من الملك سلمان

بنك الراجحي من اقوي البنوك الإسلامية السعودية وفي الوطن العربي بأكمله، حيث يقدم البنك قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون مخالفه تعاليم الدين الإسلامي، ففي ذلك المقال نقدم لكم خدمه هامه من الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي عند الحصول على تمويل من أحد التمويلات التي يقدمها لعملائه، فقد يقدم نصرف الراجحي لجميع المقترضين تأمين تكافلي علي الحياة، حيث تم تحديد فئات محدده يتم إعفائها من دفع أقساط التمويل، وذلك بشروط محدده، حيث تم وضع ذلك القرار من قبل خادم الحرمين الشريفين بعد مطالبة المواطنين الديوان الملكي بإسقاط قروض بنوك محددة نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها، ولهذا قد نوضح لكم التفاصيل المتعلقة بإعفاء الراجحي في ذلك التقرير الذي نقدمه لكم عبر موقعنا “موقع ثقفني” مع توضيح شروط الخدمة.

إعفاء قرض الراجحي بأمر ملكي