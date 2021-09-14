نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن طريقة التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1443 خاصةً بعد إعلان جامعة الملك سعود عن فتح باب التقديم على 15 وظيفة في تخصصات مختلفة، والتقديم متاح للجنسين من الرجال والنساء على حدٍ سواء، من حملة الشهادة الثانوية فأعلى من الدبلومات والبكالوريوس، لذلك فعلى من يرغب بالتقديم الانتقال إلى بوابة جامعة الملك سعود، وتعبئة طلب التقديم، ولكن ينبغي قبل البدء بالتقديم مراجعة شروط وظائف جامعة الملك سعود جيدًا؛ وذلك لأنها أساس القبول في الوظائف المعلن عنها.

طريقة التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توافر 15 وظيفة شاغرة في تخصصات مختلفة، والتقديم متاح اعتبارًا من اليوم للرجال والنساء، وعلى من يرغب بالتقديم مراجعة شروط وظائف جامعة الملك سعود، لذلك يستطيع الشباب السعودي من تنطبق عليهم الشروط التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1443، وذلك بالطريقة التالية:

الدخول إلى بوابة جامعة الملك سعود الإلكترونية. العمل على تسجيل الدخول. القيام بتقديم طلب الالتحاق بالوظائف المعلن عنها. العمل على تحديد الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المتاحة. النقر على إرسال الطلب.

شروط وظَائف جَامعة الملك سعود

حددت جامعة الملك خالد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، وفيما يلي أهم شروط وظائف جامعة الملك سعود:

الجنسية السعودية للمتقدمين.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة الحاسب الآلي.

الخبرة بحيث لا تقل عن سنة وحتى خمس سنوات، ولكن ليست شرط أساسي في الوظائف الأكاديمية.

مواعيد التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن مواعيد التقديم على وظائف جامعة الملك سعود، وأنه متاح من اليوم، ولكن يختلف موعد انتهاء التقديم باختلاف صلاحية كل وظيفة، وفيما يلي التخصصات الوظيفية المطلوبة، وموعد انتهاء التقديم:

مسئول شئون طلاب ثان للرجال فقط، وينتهي التقديم في 20 صفر 1443.

مساعد إداري رابع للجنسين، وينتهي التقديم في 19 صفر.

كبير الدعم الفني للنساء فقط، وينتهي التقديم في 19 صفر.

مبرمج، التقديم متاح حتى 13 صفر.

فني مختبر، والتقديم متاح حتى 12 صفر.

معلم رعاية طفولة للنساء فقط، وينتهي التقديم في 12 صفر.

معيد إكلينيكي، وينتهي التقديم في 11 صفر.

مشرف الإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية للجنسين، وينتهي التقديم في 10 صفر.

داعم فني أول للرجال فقط، وأخصائي مراقبة مخزون أول، ينتهي التقديم في 7 صفر.

مساعد باحث أول، ومسؤول مركز الاتصال للجنسين وينتهي التقديم في 8 صفر.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وشروط التقديم عبر رابط بوابة جامعة الملك سعود.