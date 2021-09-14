نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر لاندكروزر 2021 vxs بنسبة 13% في السعودية.. الياباني شكل تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض سعر لاندكروزر 2021 في السعودية بنسبة 20% وفي بعض الفئات ترتفع نسبة الانخفاض لأكثر من 20%، وتعد لاندكروزر من أكثر السيارات المحببة لمواطني المملكة العربية السعودية وذلك لأكثر من سبب من بينهم مواصفاتها الخرافية التي سوف نستعرضها في هذا المقال لكن فيما بعد، وأيضا اتساع صالون السيارة الداخلي بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها سيارة دفع رباعي مما يعني أن أداءها على الطريق يجذب اي عاشق للسيارات.

نزول خرافي في سيارة سعر لاندكروزر 2021 في السعودية بنسبة 20%

أصبحت لاندكروزر gxr2 v6 متاحة لدى عبداللطيف جميل بسعر:

180 ألف و300 ريال سعودي بعدما كان 229 ألف ريال في سبتمبر 2020

وفي الوقت نفسه أصبح سعر فئة vxs أعلى فئة في لاندكروزر:

312 ألف ريال بعدما كان 358 ألف.

وكذلك انخفض سعر فئة vxr1 وأصبح:

275 ألف و700 ريال بعدما كان 316 ألف.

بالإضافة إلى هذا انخفض سعر فئة gxr 3 v6 وأصبح الآن لدى وكالة تويوتا في السعودية:

249 ألف و400 ريال بعد أن كان 263 الف ريال.

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2021 في السعودية

محرك بقوة 304 حصان ميكانيكي وأيضا 385 نيوتن، ويعد هذا المحرك من أقوى المحركات في سيارات الدفع الرباعي بالعالم.

معدل صرفية الوقود في فئة vxs الأعلى في لاندكروزر 11.9 لتر كل حوالي 100 كيلو

ويعدل استهلاك معدل لاندكروزر في الوقود معدل ممتاز بالنظر إلى أن محركها بهذه القوة وأنها سيارة دفع رباعي.

تقسيط لاندكروزر من عبداللطيف جميل

هناك إمكانية التقسيط لسيارة لاندكروزر 2021 بجميع الفئات لدى شركة عبداللطيف جميل للتمويل، وتطبق الشروط والأحكام

انخفاض أسعار بعض فئات السيارة الخرافية سوف يؤدي إلى انخفاض اقساطها ويمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل عبر الاتصال على الرقم التالي:

8002442211 في اي وقت من داخل السعودية.

عروض عبداللطيف جميل على بعض سيارات تويوتا

أطلق عبداللطيف جميل عرض خرافي على تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2021 بدون مقدم أو مصروفات إدارية.

وفي الوقت نفسه قسط كورولا 2021 هو 927 ريال عن شراء السيارة على نظام السداد على 60 شهر بفائدة 4.25% على السنة.

وفي الوقت نفسه نشرنا قبل ذلك مقالة عن كافة تفاصيل عرض تقسيط عبداللطيف جميل بالاشتراك مع بنك الراجحي.

ملحوظة: ينتهي عرض التقسيط بالاشتراك ما بين عبداللطيف جميل ومصرف الراجحي بانتهاء الشهر الجاري وهو شهر سبتمبر.

السيارات المشمولة في عروض عبداللطيف جميل على بعض سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية

تويوتا كورولا 2021.

وفي الوقت نفسه تويوتا برادو 2021.

وأيضا سيارة تويوتا يارس 2021.

وكذلك موديل فورتشنر 2021.

وفوق هذا كله سيارة لاندكروزر 10.

اسباب ادت إلى انخفاض سعر لاند كروزر 2021 في المملكة العربية السعودية

نزول موديل لاندكروزر الجديد كليًا موديل 2022.

وفي الوقت نفسه يتأثر السوق بأليات العرض والطلب ممكن يرفع السعر أحيانا ويخفضه احيانًا أخرى.

المنافسة الشارسة بين شركات السيارات وهو الأمر الأكثر تأثيرًا على السعر وذلك لرغبة كل شركة في نيل الحصص الأكبر من جميع الأسواق.