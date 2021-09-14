نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iPhone 13 pro gold الـ128 رسميًا ومتى ينزل آيفون 13 السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة آبل الأمريكية بطرح iPhone 13 pro الذهبي في العالم وبالتحديد وبقيت ايام قليلة تفصلنا عن رؤية الهاتف الجبار على اراضي المملكة العربية السعودية، وينتظر محبي العلامة الأمريكي الآيفون الجديد بشغف لمقابلة واحد من أهم وأقوى الهواتف الذكية في العالم، وذلك لأنه يحتوي على إمكانية هائلة تمكنه من اقتناص هذا اللقب من بين جميع منافسيه، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان خصم خرافي من جرير السعودية على جميع المنتجات المتوفرة لديه إلكترونيًا، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان خصم 15% على هاتف آيفون 12 برو في السعودية.

سعر ومواصفات iPhone 13 pro الـ 128 جيجا الذهبي في السعودية

سوف يتم طرح النسخة الذهبية الأكثر شعبية من هاتف آيفون برو في السعودية في النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي، وسوف يكون سعره في المملكة:

4200 ريال للنسخة الـ 128 جيجا بايت.

أبرز مواصفات هاتف iPhone 13 pro

هناك العديد من المواصفات التي تميز الهاتف المنتظر ومن بين أبرزها:

الهاتف ليس ثقيلًا وهو ما يجعله قابل للإمساك به عبر اليد الواحدة.

وفي الوقت نفسه يعتبر وزن هاتف iPhone 13 pro حوالي 230 جرام.

يمتلك تكنولوجيا خارقة تمكنه من الاتصال بهواتف آيفون القريبة منه لإرسال واستقبال البيانات.

وفي الوقت نفسه تسمى هذه التكنولوجيا nfc.

الهاتف يحتوي على ذاكرة عشوائية مساحتها 8 جيجا بايت.

يحظى الهاتف بمعالج خرافي يدعى a 15 وهي أعلى معالج لدى آبل.

وفي الوقت نفسه سوف يحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير تقربيًا.

هذا بالإضافة إلى طبقة حماية قوية للغاية على شاشة الهاتف وظهره الزجاجي لحمايتهم من الخدوش والصدمات.

متى ينزل iPhone 13 pro في السعودية

الاثنين الموافق 13 سبتمبر الجاري من عام 2021 و عام 1443.

آيفون 13 الأزرق متى ينزل؟

سوف يتم إطلاق جميع هواتف آيفون 13 قبل يوم 15 سبتمبر.

وفي الوقت نفسه سوف تعلن آبل عن عدد أخر من المنتجات بنفس التاريخ ومنها:

ساعة آبل الجديدة.

أيربودز آبل الجديدة.

وبفضل الإمكانيات الرهيبة التي تقدمها ساعة آبل خاصة الإصدار السادس، تمكنت من تحقيق شعبية جارفة في عدد من بلاد العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية.

موعد حجز هواتف iPhone 13 pro

شراء هواتف آبل الجديدة وهي:

جهاز آيفون 13

هاتف آيفون 13 برو

وأيضا هاتف iphone 13 برو ، سوف يبدأ في 17 سبتمبر الجاري، على أن يتم البيع بأسبقية الحجز.

مزايا كاميرا هاتف آيفون 13 الجديد

حصلت الكاميرا في هواتف آبل المنتظرة على تحسينات عديدة ومنها:

اتساع العدسات لقراءة تفاصيل أكبر عند التصوير.

وفي الوقت نفسه حصلت الكاميرا على تحسين في تكنولوجيا التركيز على الوجوه.

تأتي الكاميرات الخلفية بدقة 76 ميجا بكسل.

تصغير حجم النوتش المزعج في الشاشة الأمامية وبالتالي تصغير حجم الكاميرا وفي الوقت نفسه تحسين تجربة استعمال الشاشة في مشاهدة الوسائط.

تحسينات على خاصية الثبيت البصري مما يعني عزل الهاتف عن حركة اليد لعدم اهتزاز الصورة أثناء التقاطتها.

آيفون 13 الوردي متى ينزل؟

في النصف الأول من سبتمبر.

وأعلنت آبل بشكل رسمي عن طرح الهاتف في يوم 14 سبتمبر الجاري من عام 2021.

وفي الوقت نفسه سوف يتم طرح سلسلة هواتف آيفون 13 بجميع الألوان والإصدارات بما في ذلك الوردي في نفس التوقيت.

ويتمتع اللون الوردي للآيفون في السعودية بشعبية كبيرة وذلك بفضل لونه الجذاب وفي الوقت نفسه لكونه يصلح مع جميع ألوان الملابس والاكسسوارات.

آيفون 13 ألوان

كشفت العديد من التسربيات أن هناك أكثر من لون لتغطية جميع الأذواق لهواتف iPhone 13 المنتظرة بكل إصدارتها.

وفيما يلي قائمة بهذه الألوان:

الوردي، وهو اللون الأكثر تفضيلًا في السعودية.

اللون الذهبي الأكثر شعبية حول العالم.

وكذلك اللون البرتقالي

هذا بالإضافة إلى اللون الأسود

وفي الوقت نفسه هناك اللون البربل.

واللون الأبيض.

ونشرنا مقالة في ذلك بعنوان ملخص مؤتمر آبل 2021 وأبرز ما جاء فيه.

متى ينزل آيفون برو الذهبي السعودية

سوف يتم طرح الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه شركة آبل الثلاثاء 14 سبتمبر هو ومجموعة أخرى من الأجهزة الجديدة ومنها:

آيفون 13

ابل ووتش 7

ايباد ميني 6

بنظام الحجز في 21 سبتمبر من العام الجاري 2021، وسوف يتم إتاحة الهاتف في السعودية مطلع الشهر المقبل من العام الجاري.