نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية وكيفيه التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال مبادرة تمويل جديده من خلال بنك التنمية وذلك من خلال موقعه الإلكتروني “منتج أهل” حيث يقدم قروضا تصل إلى 60 ألف ريال بدون فوائد وفتره سداد تصل مدتها إلى خمس سنوات، شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال سؤال يطرح نفسه الآن على الساحة في المملكة العربية السعودية بعد المبادرة الناجحة التي قام بها بنك التنمية الاجتماعية لجميع المواطنين وهي مبادرة أطلق عليها اسم “أهل” وهي الحصول على قرض قيمته 60 ألف ريال ويكون بلا فوائد نهائيا طوال فترة السداد التي تكون مدتها 5 سنوات.

كما أن البنك يحرص دائماً على مراجعة شروطه وأحكامه، ويقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة، تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين حتى تتوافق مع احتياجات جميع فئاته المستهدفة دون استثناء، لذا تم أطلاق المنتج التمويلي الاجتماعي آهل الذي يهدف إلى مساندة الأسرة التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتية.

حيث أن مبادرة قرض آهل يقدم مزايا والتي تتعلق بفترة سداد القرض وكونه يسدد بدون فوائد، وهو ما يوفر للمستفيدين من ألية جديدة للحصول على قروض التميل الاجتماعية بدون تراكم أعباء مادية جديدة عليهم خلال فترات السداد، وهو ما يساعد المستفيدين من الأفراد أو الأير السعودية على تجاوز الصعوبات والمحن المالية التي تؤثر عليهم.

مكنك الآن أن تقوم بالتسجيل على الموقع الرسمي للبنك بكل سهولة، حتى تحصل على القرض الذي تريده، فقط عليك الدخول إلى هذا الرابط موقع بنك التنمية الاجتماعية، قم بالتسجيل داخل الموقع، بعد أن تختار أيقونة التمويل، وقم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك، وتقوم باختيار سبب التمويل، أهو زواج أم تمويل أسرة، أو ترميم منزل، فمهما كان اختيارك عليك باستكمال كافة البيانات الخاصة بك.

ورغبة من القيادة الرشيدة في تنويع نشاط بنك التنمية وتطوير أعماله فقد صدر نظام البنك الجديد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/34 و تاريخ 1427/6/1 هـ ملغيًا بذلك نظام البنك السابق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/44 و تاريخ 1391/9/12 هـ .. ليكون البنك من الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة لمواطني هذا البلد المعطاء لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة وقد تبنى البنك استراتيجيات وخططًا لتطوير هذا القطاع وتسهيل وتسريع عملية الإقراض من خلال برنامج مسارات.

حيث تساعد القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية على مساعدة المواطنين على تخطى الصعوبات التي يواجهونها عند الرغبة في توفير احتياجات منزلهم، ومن ضمن التحديات التي يواجهها المواطن السعودي توفير مبلغ مالي يساعده على تصليح منزله، أو شراء منزل جديد، لذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية القروض التي تساعد المواطنين في توفير ذلك، ويتم التقديم على القروض من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية واختيار التقديم الإلكتروني للتعرف على مميزات القرض وشروطه، ومن الممكن أن يحصل عليه الرجال والسيدات.

ليكون البنك من الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة لمواطني هذا البلد المعطاء لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة وقد تبنى البنك استراتيجيات وخططًا لتطوير هذا القطاع وتسهيل وتسريع عملية الإقراض من خلال برنامج مسارات.

شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال “آهل”

وأفاد بنك التنمية بأنه بالإمكان الحصول على القرض لمرات متكررة وذلك حسب الشروط التي يضعها البنك، وحول القروض وإمكانية الحصول عليها من خلال منتج “آهل” قال البنك إنها تشمل قروض الأسرة، الترميم، الفئات الخاصة.

ومع هذه المبادرة من بنك التنمية الاجتماعية الذي قال في بيان رسمي أن قرض “أهل” منتــج تمـويــلــي الاجتماعــي يقدم لمساندة الأسر التي تزايدت عليـــــهم المسؤوليات الأسرية في المقام الأول، حيث أن الحكومة السعودية دائما ما تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين وخصوصا محدودي الدخل فيهم، وأوضح بنك التنمية في بيانه أن شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال “آهل” ليست بكثيرة أو ليست بشروط تعجيزية بل هي تقع تحت إطار الشروط المتاحة للجميع على حد سواء، ومن هذا المنطلق سوف نسرد لكم كافة شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال “أهل” في السطور التالية.

الرجال سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو متسبب

النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات

المستحق لقرض آهل هو المقترض الذي أتم مدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق في الوقت الحالي.

وحول القروض وإمكانية الحصول عليها من خلال منتج “آهل” قال البنك إنها تشمل قروض الأسرة، الترميم، الفئات الخاصة.

كما غرد البنك على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة, تويتر, بأن القروض الاجتماعية المقدمة من آهل يتم تقديمها للأسرة السعودية التي تتكون من الأبناء والوالدين, أو أحد الأبناء والوالدين, إذ وقتها يتم اعتبار صك الإعالة للأبناء هو الشرط الأساسي لقبول طلب الاقتراض من آهل .

ألفات التي يتم فيها منح قرض آهل

برنامج أهل يمنح قروضا بدون فوائد للرجال (موظف – متسبب – متقاعد) والنساء (أرملة – مطلقة – مهجورة)، وتصل قيمة قرض آهل إلى 60 ألف ريال سعودي، وتمتد فترة سداد القرض حتى 5 سنوات، ومن أهم مميزات القرض أنه بدون فوائد أو رسوم إدارية، وهو منتج تمويلي من قبل بنك التنمية الاجتماعية مقدم للأسر والأفراد التي تزايدت عليهم المسؤولية الأسرية والأعباء الحياتية.

مميزات قروض منتج آهل التمويلي 1440

1- من أول المميزات القروض التمويلية من البنك أنها دون أي فوائد.

2- تصل مبالغ القرض التمويلي إلي 60 ألف ريال سعودية للأسر.

3- فترة السماح للقرض يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلي أن الأقساط تكون يسيرة.

4- يمكن أن يحصل كلاً من (قروض الأسرة ، الفئات الخاصة، الترميم) على القرض التمويلي.

5- يمكن أن يتم الحصول على هذا القرض أكثر من مرة بناءا على ما قرارات البنك.

وجوب الكفيل آهل

فقد أوضح بنك التنمية الاجتماعية في حالة كان المتقدم موظف في جهة غير حكومية فعليه أن يقوم بإحضار كفيل يكون موظف في عمل حكومي على رأس العمل حيث تكون التزاماته المالية المسجلة في سمة تسمح بالكفالة.

الفئات التي تحصل على قرض “أهل”

الأسرة

الترميم

الفئات الخاصة

وفيما يخص مسألة وجوب الكفيل فقد أوضح بنك التنمية الاجتماعية في حالة كان المتقدم موظف في جهة غير حكومية فعليه أن يقوم بإحضار كفيل يكون موظف في عمل حكومي على رأس العمل, بحيث تكون التزاماته المالية المسجلة في سمة تسمح بالكفالة، كما يمكن أيضا الاستعانة في التقرير الانتمائي المتواجد في سمة لكي يتم معرفة جميع التزاماته المالية.

وأوضح بنك التنمية أن العملاء المؤهلين للحصول على هذا المنتج يشملون الرجال سواء كانوا موظفين أو متقاعدين كما يشمل النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات.

وقال بنك التنمية إن المستحق لقرض آهل هو المقترض الذي أتم مدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق في الوقت الحالي، وأفاد بنك التنمية أيضا بأنه بالإمكان الحصول على القرض لمرات متكررة وذلك حسب الشروط التي يضعها البنك والتي ذكرنها من قبل.

الكفيل في قرض آهل

وفيما يخص مسألة وجوب الكفيل فقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي أنه إذا كان المتقدم موظف في جهة غير حكومية فعليه أن يقوم بإحضار كفيل يكون موظف في عمل حكومي على رأس العمل، بحيث تكون التزاماته المالية المسجلة في سمة تسمح بالكفالة كما يمكن أيضا الاستعانة في التقرير الانتمائي المتواجد في سمة لكي يتم معرفة جميع التزاماته المالية.

التقديم علي قرض الأسرة آهل للمرأة

بين بنك التنمية الاجتماعية بأن المرأة الراغبة بالحصول على قروض منتج آهل لابد وأن تكون (مهجورة أو أرملة أو مطلقة) وتقوم بإعالة أبناء وذلك يتم أثباتها بصك شرعي وعند إثبات تلك الشروط يحق لها التقديم علي قرض الأسرة.

التقديم علي قرض الترميم آهل

وبالنسبة للشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية للموظفين الحكوميين للحصول على قرض الترميم، فمنها تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل، واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، وصورة هوية العميل، وصورة صك المنزل من الجهتين.

وفيما يخص قرض الترميم آهل 1440 فيجب أن يكون البيت المراد ترميمه باسم المرأة المتقدمة على القرض أو شريكة فيه.

قيمة قرض آهل 1440

كما أوضح البنك أن قيمة قروض آهل تحدد فقط بناءا على (الرواتب والالتزامات المالية للكفيل في حال وجوده الرواتب والالتزامات المالية المسجلة في سمة للمقترض).

شرائح أقراض آهل 1440

عدد الأقساط قيمة القرض القسط الشهري بالريال م 60 18000 300 1 60 24000 400 2 60 30000 500 3 60 36000 600 4 60 42000 700 5 60 48000 800 6 60 54000 900 7 60 60000 1000 8

طريقة التسجيل والتقديم على قرض آهل التمويلي عبر بنك التنمية الاجتماعية 1440

قروض منتج أهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

1- أولا عليك الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع بنك التنمية الاجتماعية (بنك التنمية الاجتماعية).

2- وبعد ذلك يتم النقر على التقديم الإلكتروني.

ويهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن ورفع جودة حياة المواطن وزيادة الدخل الأساسي أو الإضافي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ودعا البنك الراغبين في الحصول على القروض إلى التسجيل عبر القنوات الإلكترونية.

ويتم الحصول على الوثيقة عن طريق التسجيل عبر منصة العمل الحر، ومن ثم توثيق الهوية في أبشر ورقم الجوال، وبعد ذلك يتم اختيار إحدى المهن المتوفرة على البوابة وإرفاق متطلبات ممارسة المهنة لإصدار الوثيقة.

ممارس العمل الحر: هو أي شخص يمتلك مهارة أو معرفة في مجال محدد، ويقدم خدماته للأفراد والمنشآت بالساعة أو يوم عمل ولا يتقاضى راتبا محددا من جهة عمل واحدة، ولا تتجاوز قيمة التمويل 60 ألف ريال حسب الملاءة المالية، ورسوم إدارية لا تتجاوز 4000 ريال ويتم حسمها من قيمة التمويل قبل تحويله للمستفيد، وحسم من جهة عمل حكومية أو كفيل غارم.

كيف يمكنني سداد قرض آهل ؟

يسدد قرض أهل على مدى خمس سنوات بدون فوائد و تصل قيمته إلى 60 ألف ريال، و أشار بنك التنمية أن هناك مراجعة دورية لشروط الاستحقاق بما يتيح المجال لأكبر شريحة للاستفادة من منتجات بنك التنمية الاجتماعية.

حيث تم إطلاق برنامج (آهل) من خلال بنك التنمية الاجتماعية و الذي بهدف خلق مصادر تمويل للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض والمحدود وذلك لتحسين المستوى المعيشي وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين و للأسر المنتجة، و هذا القرض لن يتم فرض عليه أي فوائد بنكية و لا عمولات يتم تحصيلها من المقترض، و يعتبر قرضا حسنا وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

كما قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير وسائل اتصال مختلفة للأسر الراغبة بالتعرف بشكل أكثر على الشروط اللازمة لـ التقديم على قروض آهل 1440 والاستفادة منه داعياً الاتصال به عبر الرقم الموحد للبنك 920008002 أو من خلال التواصل على البريد الإلكتروني مركز الاتصال لبنك التنمية الاجتماعية [email protected] أو من خلال الصفحة الرسمية للعناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي توتير [email protected]

تسديد التمويل

يكون تسديد قيمة القرض الاجتماعي على أقساط شهرية بحد أقصى (60) ستين شهراً بحيث لا تقل قيمة القسط عن (300) ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن (1,000) ريال. يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة. يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض. في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك. يكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك. مع مراعاة إحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.

الجدير بالذكر أيضا أن قرض آهل الذي يمنحه بنك التنمية الاجتماعية السعودي يتيح المجال لأكبر شريحة للاستفادة من منتجات بنك التنمية الاجتماعية، وأيضا توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين والذي يساعد المستفيدين من الأفراد أو الأسر السعودية على تجاوز الصعوبات والمحن المالية التي تؤثر عليهم وهذا ما اكده أيضا مدير البنك إبراهيم الراشد.