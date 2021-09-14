نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي 91 تتصدرها “هي لنا دار” في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي هو ذلك اليوم الهام في تاريخ المملكة العربية السعودية ، و الذي شهد تغيير اسم المملكة رسميا من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ليصبح المملكة العربية السعودية، و ليكون هذا اليوم من كل عام موعدا للاحتفالات و البهجة في شتى أنحاء البلاد، تحت شعار مختلف ومتجدد من عام الى عام ، و هذا العام قامت هيئة الترفيه بإطلاق شعار لليوم الوطني تحت اسم ” هي لنا دار” ، مطالبة الجميع بأن يستخدموا هذا الشعار للاحتفال من خلاله سواء كانوا في داخل المملكة أو خارجها، مستخدمين هذا الشعار لكون المملكة دار للجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو من زوار بيت الله الحرام أو السياح على أراضيها.

عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي 91 تتصدرها “هي لنا دار”

واليوم مشاركة منا في الاحتفالات التي تنطلق منذ بداية شهر سبتمبر، استعدادا لليوم الوطني وموعده 23 سبتمبر،

نشارك معكم بعض من عبارات تهنئة يمكن للجميع أن يشاركوها معا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة التي تحتل

مركزا هاما مميزا في قلب كل مواطن سعودي و كل من يحب هذا البلد العريق.

وفي ذكرى هذا اليوم الهام الذي شهد توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، تقوم

الحكومة بمنح كل القطاعات و المؤسسات الحكومية و الخاصة إجازة رسمية في هذا اليوم، و نظرا لأن هذا العام

يتوافق يوم العيد الوطني مع يوم الخميس 23 سبتمبر، يليه الجمعة و السبت و هي أيام عطله رسمية أسبوعية ،

فيكون إجازة العيد الوطني لهذا العام هي إجازة طويلة للمواطن و المقيم .

و لمن يحب أن يشارك معنا أجمل عبارات اليوم الوطني، إليكم أهم عبارات تهنئة هذه المناسبة الوطنية العظيمة، و هي: