نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط تحويل الفيزا السياحية إلى أقامة في الإمارات وكيفية تقديم طلب تعديل من زيارة إلى الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة وشروط تحويل الفيزا السياحية إلى أقامة في الإمارات هي احد الأسئلة التي يطرها الكثير من الأشخاص الراغبين في الحصول على الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختلف التأشيرات وفقاً للمدة والتكلفة وللغرض الذي تتبعه، كذلك فإن البلد الذي تحرص على استلام التأشيرة لأجل زيارته يعتبر من أهم العوامل التي تُحسب من خلالها عملية استخراج التأشيرة بأسرها، هذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة وشروط تحويل الفيزا السياحية إلى أقامة بكل التفاصيل التي أعلنتها دولة الأمارات في وقت سابق وفق شروط الإقامة في الإمارات.

مدي صلاحية تأشيرة السياحة

وتتنوع تأشيرات السياحة بالإمارات العربية المتحدة، فهناك فيزا سياحية قصيرة المدى تتيح الدخول لمرة واحدة أو مرات متعددة حسب الطلب المقدم في البداية وتستمر لمدة ثلاثين يوماً، وهناك الفيزا الأخرى التي تتيح البقاء في دولة الإمارات لمدة تسعين يوماً، والدخول بين مرة واحدة أو عدة مرات حسب طلبها في البداية.

كما ويجب مع تحديد عدد مرات الدخول، والفترة للتأشيرة، تحديد الهدف من الزيارة، ولا تمنح تأشيرة السياحة للنساء دون 18 عاماً، إلا إن كن في صحبة ذويهم، وتسري فترة الإعفاء من الرسوم لمن هم دون ال18 عاما من أبناء السائح للإمارات في الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام. يستطيع السائح المسافر للإمارات استخراج فيزا السياحة وفقط من شركات الطيران الإماراتية، أو وكلاء السفر المرخصين، والفنادق في دولة الإمارات.

تأشيرة العمل في الإمارات

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لاستخراج فيزا العمل بالإمارات وهي:

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء. جواز سفر ساري لمدة 6 شهور على الأقل. إرسال العامل صورة مصدقة من الشهادة من الخارجية إلى جهة العمل الكافلة لبلده. يجب ألا يقل سن المتقدم بالفيزا عن 18 عام. أن تكون رخصة الكفيل سارية عند التقديم على تصريح العمل، وعدم وجود أي مخالفات عليها.

كما وتمنح الحكومة الإماراتية مدة 30 يوم بعد انتهاء تأشيرة العمل لحاملها، من أجل الاختيار بين البحث عن وظيفة جديدة تكفل إقامته في الدولة من جديد، أو مغادرة الدولة.

طلب تعديل وضع من زيارة إلى أقامة

ومن المعروف أن أسعار التأشيرات أو أذوات الدخول تختلف من فترة لأخري وفقاً لعوامل كثيرة، على رأسها فئة التأشيرة التي يريد استخراجها. كما وتختلف الفترة الزمنية لاستخراج التأشيرة، وتختلف الرسوم من إمارة لأخرى، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة إصدار فيزا سريعة مقابل 100 درهم رسوم إضافية.

كما تمنح فترة 30 يوم للمقيمين بالإمارات في حال تجاوز مدة التأشيرة دون تجديد، إما لمغادرة الدولة أو تجديد الوضع الخاص بهم وبمكفوليهم، وبموجب القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 فإنه يتاح لحاملي كافة أنوع التأشيرات من إذن دخول سياحة أو عمل إلى إذن إقامة.

بالإضافة إلى دفع رسوم مالية قدرها 555 درهم إماراتي كبديل مغادرة، ويحظر القانون الإماراتي على الحامل ليفزا أو إذن دخول سياحي العمل بأجرة أو بدون، ويتعرض مخالفي القانون لغرامة، وكذلك للترحيل، بالإضافة إلى توقيع غرامة على الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتشغيل حاملي فيزا السياحة بالإمارات، وفي حالة استخراج المؤسسة أو جهة العمل لطلب تحويل الفيزا من سياحة إلى فيزا عمل، فور قبولها لحامل الفيزا السياحية موظفاً لديها، يصبح الأمر قانوني، ويساعد على إتمام إجراءات التحويل بسلام.

شروط تحويل الفيزا السياحية إلى أقامة في الإمارات

ضرورة إجراء التعديلات قبل انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة التي يحملها. توفر جواز سفر ساري لست شهور على الأقل، ووجود إذن دخول أو تأشيرة عمل، دفع رسوم مالية قدرها 555 درهم إماراتي كبديل مغادرة. نقل كفالتك من الكفيل السياحي إلى كفيل العمل أو الشركة أو المؤسسة التي سيتم بها.

حتى يتمكن الشخص الذي يريد السفر إلي دولة الإمارات من تحويل فيزا زيارة إلي إقامة عمل في دولة الإمارات,مطلوب كفيل إماراتي يضمنك ويتكفل بك، أو وكيل خدمات في دبي، أو شريك إماراتي، وهذا الكفيل لديه صلاحيات قانونية ومسجل ليضمن وجودك في الإمارات وتستطيع تحويل تأشيرة الزيارة إلي إقامة عمل في الإمارات العربية.

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