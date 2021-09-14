جدول الدراسة الجديد للعام الدراسي 1443 في السعودية

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عمر شويل - جدة جدول الدراسة الجديد للعام الدراسي 1443، بعد الاختلاف الكبير في عملية التعليم الفترة الحالية في السعودية بسبب فيروس كورونا يرغب جميع أولياء أمور الطلاب في المدارس السعودية بمعرفة كيفية سير العملية التعليمية والخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 1443، وخاصةً بعدما صار العام الدراسي مقسم على ثلاث فصول دراسية وإضافة بعض المقررات الدراسية الجديدة لهذا نوضح لكم جدول الدراسة الجديد في السعودية 1443.

جدول الدراسة للعام الدراسي الجديد 1443

في الفترة الماضية كثر التساؤل من أولياء الأمور حول طريقة عودة الدراسة الحضورية للطلاب بعد وباء كورونا وتوقف الدراسة الحضورية العام الماضي، حيث تقوم وزارة التعليم السعودية بكل عام دراسي جديد بوضع خطة زمنية أو تقويم دراسي لكيفية سير العملية التعليمية في المدارس السعودية، وقد جاء التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد كالآتي:

موعد عودة المعلمين للمدارس 1443

قررت وزارة التربية والتعليم أن عودة المعلمين ستكون سابقة لعودة الطلاب بفترة بسيطة لكي يتم التجهيز قدر المستطاع للمقررات الدراسية ووضع الجداول المدرسية المناسبة وتجهيز الفصول وجميع الخطط الأخرى المطلوبة قبل عودة الطلاب، حيث من المفترض أن تكون عودة المعلمين قبل أسبوعين من عودة الطلاب أي بيوم 16 أغسطس، وهذا للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى مع ضرورة أخذ جميع المعلمين للقاح فيروس كورونا قبل الدخول إلى المؤسسة.

التقويم الدراسي الجديد في السعودية

تم تعديل التقويم الدراسي في السعودية لكي يتناسب مع طريقة التعليم في هذا العام الدراسي التي تعتمد على 3 فصول دراسية بدلًا من المعتاد أي فصلين دراسيين، حيث تم تحديد التقويم لكي يكون مدة كل فصل دراسي 13 أسبوع تشمل الإجازات والعطلات الرسمية للطلاب، وتكون مدة الإجازة بين كل فصل دراسي وآخر هي أسبوع واحد، وستكون عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد بهذا الشكل 183 يومًا وأيام الإجازات بدون أيام عطلات نهاية الأسبوع هي حوالي 39 يومًا، كما وتم إضافة بعض المقررات الإلكترونية الجديدة يتم دراستها من خلال منصة مدرستي مثل مادة الدفاع عن النفس ومادة المهارات الحياتية والرقمية وغيرها من المواد الدراسية الإلكترونية الأخرى.