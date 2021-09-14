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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منحة الحقيبة المدرسية في السعودية 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن منحة الحقيبة المدرسية، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها السعودية وجميع الدول الأخرى تأثرًا بفيروس كورونا فقد قررت وزارة الموارد البشرية في السعودية بتوفير منحة الحقيبة المدرسية لأولياء الأمور والطلاب في المدارس السعودية، فهي واحدة من برامج الدعم المقدمة مع بداية كل عام دراسي جديد من أجل التخفيف من عبء متطلبات المدرسة على أولياء الأمور، ولكي يتم المساواة بين جميع الطلاب وعدم إنشاء أي فرق بينهم بسبب الحالة المادية، ويكثر البحث الآن حول موعد الحقيبة المدرسية وما هو مبلغ الدعم من الحقيبة المدرسية.
دعم الحقيبة المدرسية في السعودية
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن دعم الحقيبة المدرسية يتم تقديمه للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي، حيث قد تأثر عدد كبير من الأهالي وأولياء الأمور بسبب فيروس كورونا سواء كان بالعدوى أو بتوقف العمل مما أثر على الدخل الشهري، وقد تم تحديد شروط منحة الحقيبة المدرسية في النقاط التالية:
- يجب أن يكون ولي الأمر من الفئات المسجلة في الضمان الاجتماعي.
- عمر الطلاب المسموح لهم لشملهم في الدعم من ست سنوات حتى 18 سنة.
ويتم توفير دعم الحقيبة المدرسية قبل عودة الدراسة بفترة بسيطة ويصل مبلغ الدعم حوالي ألف ريال سعودي لكي يتمكن ولي الأمر من شراء احتياجات والالتزامات الطالب الهامة للدراسة.
كيفية الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية
وللاستعلام عن موعد توفير منحة الحقيبة المدرسية وقيمتها وجميع التفاصيل الخاصة بها يتم اتباع الخطوات القادمة:
- يتم الاستعلام من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا https://hrsd.gov.sa/.
- يظهر تبويب خاص بالخدمات الإلكترونية يتم الضغط عليه للتسجيل برقم الهوية الوطنية لإنشاء حساب شخصي.
- ومن ثم قم بملئ الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة وكتابتها بطريقة صحيحة.
- ويظهر رقم التحقق على الشاشة قم بنقله كما هو بشكل صحيح.
- وبعد ذلك يتم الانتقال لصفحة دعم الحقيبة المدرسية ليُظهر لك الموقع جميع المعلومات التي ترغب في معرفتها حول الحقيبة المدرسية سواء كان الموعد أو قيمة الدعم أو الشروط.
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