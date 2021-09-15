رابط التقديم بجامعة الملك سعود على الوظائف الشاغره، توفر جامعة الملك سعود فرص عمل للجنسين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توافر عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجالات مختلفة، والتي تتطلب مؤهلات من الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس فأعلى، وذلك بهدف التعيين في بعض مناطق المملكة بالتحديد في الرياض والإحساء وجدة، وعلى جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف التي تم الإعلان عنها لابد من توافر الشروط اللازمة لكل تخصص بالمؤهل المطلوب بجانب الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تحدد وقت المقابلة الشخصية، كما تتيح الجامعة التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي على الإنترنت بسهولة.

شروط التقديم على وظائف شاغره بجامعة الملك سعود:

تحدد الجامعة عدة ضوابط وشروط مطلوبة في كل تخصص على حدى يختلف كلا منهم عن الأخر في المؤهلات المطلوبة وعدد سنوات الخبرة بالإضافة إلى الالتزامات والمهارات التي تميز كل مجال عن غيره وتعد من المتطلبات أيضاً والتي يمكن معرفتها من خلال رابط الموقع الإلكتروني للجامعة المدون أسفل، فيما توجد شروط عامة للتقديم على الوظائف المتاحة وهي:-

يشترط أن يكون الشخص المتقدم أو المتقدمة لديه الجنسية السعودية.

لابد على المتقدمين إجادة استخدام الحاسب الآلي إجادة تامة.

تعطى الجامعة الأولوية لمن لديهم الخبرات المطلوبة على حسب السنوات المحددة في كل تخصص مذكور في موقع جامعة الملك سعود داخل كل تخصص وظيفي.

يجب إجادة اللغة الإنجليزية أيضاً حسب التخصص والمجال المطلوب.

لابد من تعبئة استمارة التسجيل بالمعلومات والبيانات وذلك مع التأكد من صحتها لتفادي استبعاد الطلب.

طريقة التسجيل على الوظائف: