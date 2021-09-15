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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم بجامعة الملك سعود على الوظائف الشاغره في المقال التالي
رابط التقديم بجامعة الملك سعود على الوظائف الشاغره، توفر جامعة الملك سعود فرص عمل للجنسين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توافر عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجالات مختلفة، والتي تتطلب مؤهلات من الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس فأعلى، وذلك بهدف التعيين في بعض مناطق المملكة بالتحديد في الرياض والإحساء وجدة، وعلى جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف التي تم الإعلان عنها لابد من توافر الشروط اللازمة لكل تخصص بالمؤهل المطلوب بجانب الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تحدد وقت المقابلة الشخصية، كما تتيح الجامعة التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي على الإنترنت بسهولة.
شروط التقديم على وظائف شاغره بجامعة الملك سعود:
تحدد الجامعة عدة ضوابط وشروط مطلوبة في كل تخصص على حدى يختلف كلا منهم عن الأخر في المؤهلات المطلوبة وعدد سنوات الخبرة بالإضافة إلى الالتزامات والمهارات التي تميز كل مجال عن غيره وتعد من المتطلبات أيضاً والتي يمكن معرفتها من خلال رابط الموقع الإلكتروني للجامعة المدون أسفل، فيما توجد شروط عامة للتقديم على الوظائف المتاحة وهي:-
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم أو المتقدمة لديه الجنسية السعودية.
- لابد على المتقدمين إجادة استخدام الحاسب الآلي إجادة تامة.
- تعطى الجامعة الأولوية لمن لديهم الخبرات المطلوبة على حسب السنوات المحددة في كل تخصص مذكور في موقع جامعة الملك سعود داخل كل تخصص وظيفي.
- يجب إجادة اللغة الإنجليزية أيضاً حسب التخصص والمجال المطلوب.
- لابد من تعبئة استمارة التسجيل بالمعلومات والبيانات وذلك مع التأكد من صحتها لتفادي استبعاد الطلب.
طريقة التسجيل على الوظائف:
- في البداية يتم الدخول على رابط التقديم بجامعة الملك عبر الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.
- بعدها سوف تجد أمامك كل مسمى وظيفي قم بتحديد ما يناسبك، علماً بأن موعد انتهاء كل وظيفة مختلف عن الأخرى وهو مدون في كل مسمى وظيفي داخل الموقع.
- بعد ذلك يظهر لك النظام المتطلبات والشروط المحددة لهذه الوظيفة اضغط على كلمة (Apply) الموجودة أسفل الصفحة.
- في النهاية أدخل البريد الإلكتروني والرقم السري ثم الضغط على تسجيل دخول، يليها تعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة.
- إذا لم يكن لديك حساب شخصي من قبل اضغط على تسجيل جديد أعلى الصفحة، ثم اتبع الخطوات.
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