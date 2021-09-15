الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة 1443

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة على محرك البحث “جوجل”، ويستطيع المواطن السعودي إجراء الإستعلام عن مخالفاته المرورية من خلال الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية، وقد أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية استعلام المواطنين والمقيمين بالمملكة عن كل مخالفاتهم المرورية بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي بعيداً عن الذهاب إلى إدارات المرور المنتشرة في مدن ومحافظات السعودية توفيراً للوقت والجهد، وبالإضافة إلى ذلك تجتهد الوزارة في تقديم خدمات إلكترونية أخرى للتسهيل على المواطنين تطبيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م بالإعتماد على التقنية الحديثة في كافة الوزارات الخدمية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

يُمكن للمواطن السعودي معرفة جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها من خلال استخدام بوابة أبشر فقط بإتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب على المواطن دخول الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ينبغي عليه البحث عن أيقونة “خدمات الأفراد” ثم تسجيل الدخول بالإسم ورقم الهوية.

ثالثاً قم بإختيار “الخدمات المرورية” ثم اضغط على الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة.

رابعاً يطلب منك الموقع الآن بيانات اسم صاحب السيارة ورقم اللوحة ورقم الرخصة.

خامساً الآن قم بالضغط على “الإستعلام برقم المخالفة”.

سادساً الآن تظهر لك كل البيانات عن مخالفاتك المرورية التى ارتكبتها.

مخالفات وزارة النقل برقم الهوية

وضحنا لكم طرق إلكترونية للإستعلام عن جميع المخالفات المرورية التي ارتكبتموها بدلاً من الذهاب إلى الجهات المسئولة وتضييع الوقت، ويُمكنكم الإستعلام عن مخالفاتكم أيضاً عن طريق وزارة النقل، فقط كل ما عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة النقل ثم اتباع كافة الخطوات التي قمنا بتوضيحها لك خلال مقالة سابقة بعنوان كيفية الإستعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية.

الإعتراض على المخالفات المرورية

يُمكنك الإعتراض على المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليك إذا شعرت بأن الأمر به خطأ فقط أتاحة وزارة الداخلية خدمة الإعتراض على المخالفات المرورية عن طريق الخطوات التالية: