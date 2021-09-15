نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول حصص الأسبوع الثالث للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول حصص الأسبوع الدراسي الثالث لمراحل التعليم المختلفة، مع بداية كل أسبوع دراسي جديد تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع جدول للحصص اليومية على قنوات عين الفضائية لجميع المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث يهتم الكثير من الطلاب بالمحتوى العلمي الممتاز المقدم على قنوات عين التعليمية، وقد تم تخصيص قناة لكل مرحلة تعليمية من أجل بث الحصص الدراسية على مدار اليوم، كما وبعد الانتهاء من البث يمكن مشاهدة الدروس مرة أخرى على قناة عين على منصة يوتيوب، وإليكم جدول الحصص الدراسية للأسبوع الثالث في السعودية.

قنوات عين التعليمية والتردد

ساهمت قنوات عين التعليمية العام الدراسي الماضي في إنجاح عملية التعليم عن بعد بعدما توقفت الدراسة العام الماضي وتم التوجه لخطة التعليم البديل عن بعد جراء انتشار فيروس كورونا وسرعة انتشاره بين الدول، وخوفًا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين كانت الدراسة الإلكترونية هي البديل الأمثل، وكانت قناة عين واحدة من الخطط التعليمية الإلكترونية التي شاركت في إنجاح عملية التعليم عن بعد العام الماضي، حيث تقوم ببث الحصص الدراسية للمقررات التعليمية لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بحوالي 23 قناة من قنوات عين بطريقة تشبه الفصول المدرسية.

وقد تم استكمال العمل بها كذلك العام الحالي لجميع المراحل التعليمية، ويتم بث الحصص الدراسية على قنوات عين على مدار اليوم، ولتنزيل القناة إليكم تردد قناة عين التعليمية وهو 12437 على القمر عربسات.

جدول الحصص اليومية على قنوات عين

وجاءت جداول الحصص الدراسية اليومية للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في الأسبوع الدراسي الثالث كالتالي:

مع العلم أن العام الدراسي الجديد كانت بدايته في التاسع والعشرين من أغسطس وبذلك يكون هذا الأسبوع هو الأسبوع الثالث في الدراسة ويتم تغيير جدول الحصص الدراسية مع بداية كل أسبوع جديد من أسابيع الدراسة، بذلك نكون قد انتهينا من جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث في الدراسة لكافة المراحل الدراسية.

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