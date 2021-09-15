نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التيسير | 100000 ريال بإيداع خلال 24 ساعة ولا يحتاج إلى كفيل في المقال التالي
100000 ريال بإيداع سريع فى غضون 24 ساعة يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية فشركة التيسير للتمويل هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى تقدم العديد من الحلول التمويلية الميسرة وأيضاً تكون تلك التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية كذلك لا يحتاج هذا التمويل إلى وجود كفيل ولا نقل للراتب.
100000 ريال بإيداع خلال 24 ساعة لدى شركة التيسير
متوفر الآن تمويل شخصي بإيداع سريع في غضون 24 ساعة يستطيع العميل الحصول على مبلغ التمويل لدى شركة التيسير للتمويل ويتميز كذلك هذا التمويل بالآتي:
- قرض شركة التيسير متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز قرض شركة التيسير بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- يتميز أيضاً تمويل التيسير بأنه يتيح للمتقدم إمكانية السداد المبكر.
- قرض شركة التيسير لا يشترط وجود أى ضمانات أو كفيل.
- كذلك قرض التيسير لا يحتاج إلى تحويل الراتب.
- متوفر تمويل شركة التيسير بفترات سداد مرنة تصل حتى 60 شهر.
طريقة الحصول على تمويل شركة التيسير بالسعودية
على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شركة التيسير طلب التمويل من خلال الإنترنت من خلال الآتي
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل بالسعودية.
- ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير.
- بعد ذلك يتم الضغط على قدم طلبك الآن.
- ثم إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.
شروط تمويل شركة التيسير للتمويل بالسعودية
صممت شركة التيسير بالسعودية المنتجات التمويلية الميسرة وأيضاً المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة بإمكانية الحصول عليها بأبسط الشروط والآن سوف على أهم شروط طلب القرض الشخصي من التيسير وهي
- لابد أن يكون طالب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 21 عام وقت طلب التمويل.
- كذلك لابد أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى لطلب التمويل.
- يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم لديه راتب شهري لا يقل 5000 ريال سعودي.
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