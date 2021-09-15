حساب المواطن يرد على استفسارات المواطنين عن فتح التسجيل الجديد

برنامج حساب المواطن، برنامج الدعم الأكثر شهرة واستخدام الآن بالمملكة العربية السعودية. والذي قدم إلى الآن دعم مالي كبير، للكثير من المواطنين بالمملكة، وأسرهم. وذلك لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر أحتياج ، وتوفير متطلباتهم بقدر الإمكان. وقد قدم برنامج الدعم إلى الآن أكثر من 103 مليار ريال سعودي، لكافة الأفراد المسجلين ببرنامج الدعم، وأيضا لأسرهم التابعين لهم. وذلك إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة السادسة والأربعون بشهر سبتمبر.وقد تم دفع نحو 854 مليون ريال سعودي، للكثير من المواطنين. وذلك مقابل الأثر الرجعي للاشتراك في حساب المواطن.وإلى الآن تقدم للحصول على الدعم المالي من حساب المواطن، 10.5 مليون مواطن سعودي.وقد تم إنفاق 21 مليون ريال تعويضات للدفعات السابقة.وقد تحصل على الدعم نحو 77% من المستحقين بالمملكة العربية السعودية.

متى يفتح التسجيل الجديد في حساب المواطن

سؤال طرحه الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث توقف إضافة أفراد جدد بالبرنامج من بعد الدفعة الثامنة والعشرون من البرنامج بشهر مارس من العام 2020 . وبعدها تم غلق التسجيل بالبرنامج لكل من شملهم البرنامج، وتم دراسة أهليتهم. ويستثني من ذلك فقط إضافة تابعيين، للمستفيدين الحاليين بالبرنامج.وعند استفسار بعض الأفراد الآن الحساب الرسمي بتويتر. عن فتح التسجيل مرة أخرى بالبرنامج. أجاب الحساب الرسمي بأنه تم تعليق التسجيل بالبرنامج حاليا، وفقا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج.وأنه لا يوجد تاريخ محدد ، علماً انه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.وسنوافيكم بكافة أخبار برنامج حساب المواطن لحظة بلحظة.

خطوات متابعة شكوى المدفوعات بحساب المواطن

يتم متابعة شكوى المدفوعات الخاصة بحساب المواطن من خلال بعض الخطوات البسيطة، وذلك لكافة مشتركي البرنامج. ويمكنكم تطبيقها الآن بمنتهى اليسر، والخطوات كالتالي.

الدخول إلى الحساب الخاص بك ببرنامج حساب المواطن

القيام باختيار ” الدفعات المالية ” من الصفحة الرئيسية بالبرنامج

أختيار الاعتراضات المالية السابقة

من خلالها يتم معرفة كل من :

الرقم

التاريخ

نوع الاعتراض

حالة الاعتراض

سبب رفض الاعتراض

ومن خلال الخط الساخن الخاص بحساب المواطن 19912 ، يمكنكم تقديم كافة الاستفسارات والتساؤل عما تريدونه بالبرنامج وبالحساب الخاص بكم والدفعات المستحقة