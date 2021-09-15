نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد من شركة اليسر ورابط التقديم على منتج التورق في المقال التالي

تمويل شخصي جديد من شركة اليسر ، تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل شروط تمويل التورق السعودي ، والتي يتم توفيرها للعملاء والمقيمين السعوديين ، مما يتيح سهولة الوصول إلى التمويل الشخصي من خلال اليسر بدون ضامن. لمزيد من المعلومات ، كما يمكنك زيارة واحد من فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حسابات الشركة الرسمية في Twitter أو Facebook أو Instagram أو WhatsApp. تمويل شخصي جديد من شركة اليسر للخدمات التمويلية يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5000 ريال سعودي

يجب أن يبقى العميل في القسم الذي يعمل فيه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل

يتم تقديم التمويل للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 60 عامًا

يتم توفير المنتج للسعوديين والمقيمين

قد يحتاج العسكريون إلى بعض الشروط ، بحسب الرتبة وما إذا كان سيتقاعد. ما هي مميزات تمويل اليسر 2021 مبلغ التمويل يصل إلى 300.000 ريال سعودي

تمويل شخصي بدون كفيل

توفر القروض هوامش ربح تنافسية

فترة السداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا أي ما يعادل 5 سنوات. كيفية التقديم على قرض اليسر الشخصي للعملاء الجدد والحاليين قم بتسجيل الدخول إلى شركة اليسر المالية اضغط على القائمة الرئيسية

المالية اضغط على القائمة الرئيسية اختر نوع التمويل

انقر فوق التمويل الشخصي

الضغط على التورق قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر فوق تطبيق

الآن سيظهر أمامك نموذج لشراء التمويل الشخصي “منتجات التورق”

أدخل الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الثابت وطريقة الاتصال ووقت الاتصال

حدد الجنسية

اكتب رقم بطاقة الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الإصدار

قم بتحديد عدد أفراد الأسرة

حدد الحالة الاجتماعية ونوع الإقامة والمدينة والوظيفة

ضع قسم العمل ، مدة الخدمة ، التعليم ، الراتب ، الالتزامات المالية ، هل لديك رهن عقاري والعديد من البيانات الأخرى

بعد وضع البيانات ، سيتم عرض رمز التحقق اليدوي أمامك

الآن اضغط على كلمة “أرسل” ، سيقوم النظام بالاتصال بك أولاً لإعلامك بقبول القرض ، أو يمكنك التوجه إلى أقرب فرع للشركة للاستعلام عن طريق أحد الموظفين. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل شخصي جديد من شركة اليسر ورابط التقديم على منتج التورق - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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