رابط وظائف الشئون الصحية 1443 // تقديم وظائف الحرس الوطني 149 وظيفة الشروط وألية التسجيل

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رابط وظائف الشئون الصحية 1443، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الرئيسي جوجل اليوم، بعد أن أعلنت وزارة الحرس الوطني عن حاجتها لشغل عدد 149 وظيفة من الشباب السعودي المتميز، من حملة الشهادة الثانوية فما فوق في عدة مدن سعودية، وحددت الوزارة بعض الشروط والضوابط للراغبين في التسجيل على الوظائف، يأتي هذا في ظل سعي كافة الوزارات السعودية في توفير فرص العمل للشباب السعودي، للقضاء على ظاهرة البطالة بين الشباب وهو هدف كافة الحكومات في العالم أجمع، وفيما يلي رابط التسجيل والشروط العامة للتقديم في الوظائف.
نبذة مختصرة عن الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني من الوزارات السيادية في المملكة، وتشمل على عدة أفرع ومن أهم هذه الأفرع هي الشئون الصحية، والتي تعتني ويكون مهام عملها الرئيس هو تقديم الخدمات الطبية لجميع منسوبي الوزارة، من خلال منشأتها العملاقة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، والتي تقدم أعلى مستوى من الخدمات الطبية ويعتبر مركز مدينة الملك عبد العزيز الطبية، صرح عالمي يشار إليه في تقديم مستوى راقي من الخدمات الصحية في المملكة والعالم.
رابط وظائف الشئون الصحية 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني eapps.ngha.med.sa.
- الضغط على زر الوظائف الشاغرة.
- الدخول على الوظيفة المناسبة للمؤهل العلمي الخاص بك.
- ملء أستمارة التسجيل بالبيانات الشخصة وتحرى الدقة في التسجيل.
- أضغط على تسجيل بعد أن تتأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها أكثر من مرة.
موعد التسجيل في وظائف بوزارة الحرس الوطني
يبدأ التسجيل من اليوم الأربعاء 1443/02/08 الموافق 2021/09/15، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المحدد من قبل الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، لذا يجب المبادرة بالتقديم قبل غلق موقع التسجيل.
وظائف الحرس الوطني الجديدة
|الوظائف الطبية
|العدد المطلوب 70 وظيفة في مختلف التخصصات ومقر الوظائف الرياض، المدينة المنورة، جدة.
|الفرص التدريبية
|عدد الوظائف 37 وظيفة ” طبيب أسنان، أخصائي اجتماعي، مساعد علاج طبيعي” العمل بمدن جدة، الأحساء.
|وظائف التمريض
|عدد الوظائف 12 وظيفة جميعها في محافظة جدة.
|الوظائف الإدارية
|تشمل على ” مدخل بيانات، مساعد إداري، وبعض الوظائف الأخرى” المقر في الرياض، وجدة.
|الوظائف الصحية
|عدد الوظائف 7 وظائف وتوجد مقر الوظائف في محافظة جدة والأحساء.
الشروط العامة للتقديم في وظائف الشئون الصحية
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يتمتع بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا.
- أن يكون من حملة الشهادة الثانوية العامة فيما فوق، وجميع الشهادات تكون معتمدة من وزارة التعليم السعودية.
- أن لا يكون قد سبق له العمل في الجهات الحكومية المدنية أو العسكرية وتم فصله منها لأي سبب من الأسباب.
- أن يكون لا يعاني من أي أمراض مزمنة ويكون لائق طبياً للعمل بالوزارة ويجتاز الكشف الطبي المقرر للوظيفة.
- اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة للوظائف من قبل اللجنة الخاصة بالقبول.
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