رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 عدد 149 وظيفة لحملة الثانوية العامة فأعلي

رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي، من أكثر الروابط وأشهرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان إدارة التوظيف للشؤون الصحية للحرس الوطني عن حاجتها لشغل 149 وظيفة متنوعة بعدة مدن، على أن يكون المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلي، ويتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً ضمن حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتوفير الوظائف الحكومية للمواطنين السعوديين بمختلف مناطق المملكة، والاستفادة من الكوادر والمهارات الوطنية بمختلف المجالات، وخلال السطور التالية سنوضح لكم تفاصيل الوظائف المطلوبة، وكذالك الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل على هذه الوظائف.

رابط التسجيل على وظائف الشؤون الصحية

الدخول على الموقع الإلكتروني “eapps.ngha.med.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الوظائف الشاغرة.

تحديد القسم المتقدم عليه.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الوظائف المطلوبة للشؤون الصحية بالحرس الوطني

عدد 11 وظيفة إدارية “مدخل بيانات، مساعد إداري” في جدة والرياض.

7 وظائف صحية “أخصائي صحة مهنية، فني مختبر” بجدة والأحساء.

70 وظيفة طبية مختلف التخصصات في جدة والرياض والمدينة المنورة.

12 وظيفة للتمريض في جدة.

37 فرصة تدريبية “مساعد طبيب أسنان، مساعد علاج طبيعي، أخصائي اجتماعي” في جدة والأحساء.

شروط التقديم على الوظائف المطلوبة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلي في التخصصات المطلوبة.

تقديم المستندات المطلوبة للوظائف.

الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للوظائف الصحية والطبية.

اجتياز الاختبارات المقررة للقبول بالوظائف والمقابلة الشخصية.

المناطق التي بها الوظائف المطلوبة

جدة.

الأحساء.

الرياض.

المدينة المنورة.

الشؤون الصحية للحرس الوطني

هي مجمع طبي تابع لوزارة الحرس الوطني السعودي، يتبعه عدة مدن طبية منتشرة بمختلف مدن المملكة، والأشهر منها “مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة، مستشفي الإمام عبد الرحمن آل فيصل بالدمام”، وتقدم خدماتها لمختلف فئات المجتمع السعودي، وقد تميزت في إجراء عمليات فصل التوائم الملتصق والعمليات الحرجة.

وزارة الحرس الوطني

أحد أهم الوزارات بالحكومة السعودية، وذلك على مستوي مجلس الوزراء، ومن أهم القطاعات العسكرية الرئيسية، وهي مختصة بشؤون الأمن والدفاع الوطني، ويضم عدد من الإدارات ومنها إدارة الشؤون الصحية.