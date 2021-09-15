نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجدنا أحسن سعر لـ iPhone 12 pro max ايفون 12 برو max خصم 10% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على iPhone 12 pro max – ايفون 12 برو max الـ 128 جيجا الذهبي ، العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغبون في اقتناء ايفون 12 برو max، لكنهم ينتظرون أقوى العروض على الجهاز الأمريكي الجبار لشرائه مع تحقيق أقصى قدر من المكاسب عن طريق الحصول على أقصى خصم ممكن، ويعد هاتف iPhone 12 pro max هو أقوى هاتف الآن في العالم لدى شركة آبل وذلك لاحتوائه على إمكانيات خرافية.

ويعد سعر ايفون 12 برو max الذي سنعرضه فيما بعد في هذه المقالة هو أحسن سعر للهاتف بالمقارنة مع جميع مراكز البيع الأخرى التي تعمل في مجال بيع الهواتف الذكية بالتجزئة، وهذه هي عادة عروض العثيم، حيث قدم المتجر الكبير خصم قيمته حوالي 10% ليحطم سعر الهاتف ويضع جميع منافسيه في موقف صعب.

تفاصيل عروض العثيم اليوم على ايفون 12 برو max جيجا الذهبي

سعر الهاتف لدى العثيم هو 4275 ريال سعودي، وهو أقل سعر لهذا الجهاز في السعودية.

الألوان المشمولة في خصومات العثيم على ايفون 12 برو max

اللون الأبيض

اللون الأزرق

وفي الوقت نفسه اللون الذهبي

وكذلك اللون الفضي

عروض العثيم 20% على الهواتف الذكية

هناك خصومات كبيرة على هواتف ناجحة في المملكة ومنها:

سامسونج a51 الـ 128 جيجا بسعر 964 ريال.

هاتف سامسونج a21s الـ 64 جيجا بسعر 655 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك جوال نوكيا ان 105 بسعر 66 ريال.

رقم تليفون العثيم للاستفسارات والطلبات

+966920000702

وفيما يلي مجلة العروض على الهواتف الذكية من العثيم.

ملحوظة: العثيم تطلق خصومات جبارة على مختلف السلع ومنها:

الغذائية

الكهربائية

الطازج

وفي الوقت نفسه المجمد

وكذلك المشروبات

اللحوم بمعظم أنواعها.

بالإضافة الحلويات

وفي الوقت نفسه هناك احتياجات الطفل

الشاشات وأجهزة الصوت

الصحة والجمال من مستلزمات حلاقة وفي الوقت نفسه هناك عروض على منتجات عناية بالجسم و بالبشرة والشعر.

وفي الوقت نفسه انتظرونا في مقالات أسبوعية عن أحدث خصومات شركة العثيم الأسبوعية.

مجلة العثيم الاسبوعية للخصومات الاسبوعية

أطلق العثيم مجلة الخصومات الخاصة به وتحتوي على أكثر من 1000 صنف عليهم خصومات كبيرة، وفي الوقت نفسه تنتهي هذه الخصومات الأسبوعية في 14 سبتمبر 2021.

أكثر مزايا آيفون 12 برو ماكس الذهبي الـ128 جيجا

الشحن السريع بقدرة 20 w.

كاميرا خلفية خرافية تنافس لقطاتها لقطات الكاميرا الاحترافية في بعض الأحيان.

معالج a14 بأداء خرافي يجعل الهاتف واحدًا من أسرع الهواتف حول العالم.

وفي الوقت نفسه هناك طبقة حماية على الشاشة وعلى الظهر لحماية الجوال من السقوط او الخدوش.

فيس آي دي لفتح قفل الشاشة بمجرد النظر الهاتف بدون الحاجة إلى كتابة الرقم السري.

ما هي عيوب هاتف ايفون 12 برو max

وزنه الثقيل نسبيًا يعوق استعماله بسهولة باليد الواحدة.

التشابه الكبير بينه وبين هاتف آيفون 11 برو ماكس.

الشاحن بتكلفة إضافية وهو ما يرفع سعر الهاتف.

لا يمكنك بأي حال من الأحوال رفع مساحة ذاكرة تخزين الهاتف.

وفي الوقت نفسه يمتلك سعة بطارية 3687 وهي أقل من الإمكانيات الجبارة التي يحتويها وبالتالي لا تصمد لوقت طويل نسبيًا.

ملحوظة: طرحت شركة آبل الأمريكي هاتفي آيفون 13 وآيفون 13 برو يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 ومن المنتظر أن يؤثر هذا الإعلان عن الآتي:

اسعار هواتف آيفون السابقة

منافسية شرسه بين شركات الهواتف الذكية لمواكبة التطوير الهائل الذي أتاحه آبل في هواتفها الجديدة.

وفي الوقت نفسه أطلقت آبل:

ايفون 13.

آبل ووتش 7.

آيباد ميني والذي يعد أبرز اصدرات آبل لعام 2021 لما يحتويه من تحسينات عملاقة أبرزها تحسينات الكاميرا.