سكني وطريقة التسجيل في البرنامج أول مرة وأهم الشروط وطرق الإستفادة

تطبيق سكني من افضل التطبيقات والمنصات الخدمية والتي تقدم خدمات عديدة للمواطنين بالمملكة من حيث تقديم سكن كريم للمواطنين ، حيث يقدم كل فترة عروض في الكثير من مناطق المملكة عرض وحدات سكنية للتملك، وتصاميم هندسية للمواطنين الراغبين في تملك اراض مطروحة والاستفادة من سكني باختيار التصميم المناسب لهم وغيرها من الخدمات العديدة، واليوم ومن خلال مقالي هذا ومن موقع ثقفني المفضل نوضح طريقة التسجيل في برنامج سكني لأول مرة وأهم الشروط، وبرنامج سكني من البرامج الهامة في المملكة التي توليها عناية من خلال وزارة الإسكان والتي تقدم الدعم لمحدودي الدخل من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن سكن مناسب ولا يتمكن من تحمل التكاليف العالية للوحدات السكنية سواء الجاهزة أو تحت التشطيب أو البناء على الأراضي الخالية، لذلك تدعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية هذه الفئات في الحصول على المسكن الجيد.

طريقة التسجيل لأول مرة في برنامج سكني:

لمن يريد التسجيل في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية ومعرفة الخدمات التي تقدم من خلال منصة سكني يجب إتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

التوجه إلى موقع وزارة الإسكان ( سكني) الإلكتروني. الدخول على برنامج سكني واختيار مستفيد. الضغط على تسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية. الضغط على أنا لست روبوت والضغط على التالي. إدخال كلمة المرور والدخول على البرنامج. كما يمكن الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.

شروط التقديم على دعم سكني:

يتم التقديم للحصول على دعم سكني بحجز وحدة سكنية جاهزة التملك من خلال العروض المقدمة على منصة سكني، والحصول على الدعم والتعرف على الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان وفق مجموعة من الشروط الهامة ومنها:

يتم تحديد عمر المتقدم على دعم سكني بأن لا يقل عن 25 عام. أن يكون المتقدم من السعوديين فقط. عدم امتلاك سكن للمتقدم أو أحد أبنائه سكن ملائم وقت التقديم. أن يكون المتقد مقيما في المملكة بشكل دائم.

الأوراق المطلوبة للتقديم لبرنامج سكني:



يطلب برنامج سكني عند التسجيل فيه عدة اوراق ومستندات ومجموعة من المرفقات أثناء التقديم على دعم سكني والتسجيل على موقع البرنامج ووزارة الإسكان ومن هذه المرفقات: