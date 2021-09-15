50,000 ريال بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى إمكان للتمويل

50,000 ريال سعودي بأقساط ميسرة شهرية هو أفضل تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي في المملكة حيث تقدم شركة إمكان للتمويل بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي تمويل ميسر لجميع العملاء السعوديين في البنوك السعودية حيث يحتاج ذلك التمويل بعض الضوابط والأحكام المطلوبة ومنها فتح حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية مع توفير أقل راتب شهري يبدأ من 2 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر بالشركة وأصبح التقديم عبر الأونلاين للحصول على عرض تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة لمدة لا تقل عن أربعة وعشرون شهر وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

أهم الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان

يحتاج التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي بالشركة ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي للموافقة على طلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل كما يلي بالتفصيل المتاحة:

توفير تقرير سمه السعودي بالمملكة العربية السعودية للتأكد من عدم وجود تعثر للعميل المتقدم السعودي.

متاح التمويل لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بشرط توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي يطلب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن عشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة الآن