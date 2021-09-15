شروط التقديم في جامعة الملك سعود وأهم المستندات المطلوبة للتسجيل

شروط التقديم على جامعة الملك سعود، تعد جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية من أهم وأكبر الجامعات في جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط، كما أنها جامعة معتمدة دولياً ولهذا يبحث طلاب الثانوية العامة عن أهم الشروط التي يجب أن تتوفر بهم حتي يتمكنوا من الالتحاق بها، بالإضافة إلى البحث عن أهم التخصصات المتوفرة في جامعة الملك سعود وأهم المستندات المطلوبة منهم للتقديم، وكل هذا نوفره لهم خلال المقال.

شروط التقديم في جامعة الملك سعود

لكي يتمكن الطلاب من التقديم في الجامعة يجب أن يتوفر بهم الشروط التي وضعت الجامعة وجاءت على النحو التالي.

بناء على حساب السنة التراكمية لشهادة الطالب الثانوية يتم قبوله في الجامعة وتلك النسب تتمثل في 30% لاختبار القدرات، 30% شهادة الثانوية ، 40% اختبار تحصيلي.

يجب تقديم طلب الالتحاق بالجامعة قبل العام الدراسي الجديد، لأنه يتم قبول الطلبات المقدمة في نصف العام الدراسي.

يجب ألا يكون الطالب مسجل في جامعة أخري.

يجب أن ينجح الطالب في اختبارات القياس واختبارات القدرات والطيبة.

يتم رفض الطلاب الذي سبق فصلهم لسبب تأدبي سواء جامعة حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى الطلاب الحاصلة على بكالوريوس من أحد الجامعات الأخري.

يجب أن يسجل الطالب خمسة عشر رغبة في طلب الالتحاق بالجامعة.

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أهم المستندات المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك سعود

عند التقديم في جامعة الملك سعود تحتاج إلى تقديم المستندات التالية.

تقديم الشهادة الأصلية لنجاح الطالب في الثانوية العامة بالإضافة إلى اتنين نسخة مصورة منها.

تقديم أصل الهوية الوطنية للطالب وصورة لها أيضاً.

تقديم أربع صور شخصية للطالب ومقاس الصور يكون أربعة في ستة.

يجب تقديم 3 نسخ معتمدة من السجل الأكاديمي.

تخصصات وأقسام جامعة الملك سعود

هناك عدة تخصصا ت وأقسام في جامعة الملك سعود يمكن دراستها والتخصص بها منها، تخصصات للبنات وتخصصات للبنين منها:

كليات الصحة، والكليات الإنسانية.

كلية التمريض، كلية إدارة الأعمال.

الكليات العلمية.

تلك الكليات لا تصلح إلا للبنين فقط منها: