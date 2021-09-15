استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو الحدود 1443

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عمر شويل - جدة استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية والإقامة هي خدمة إلكترونيّة يُتيحها مجلس الضمان الصحيّ التعاونيّ لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها، بحيث تمكن جميع المستفيدين من الاستعلام عن حالة التأمين الصحي الخاص بهم، والتأكد من سريان صلاحيته، والتعرف على شركة التأمين المُصدّرة له، وذلك من خلال الموقع الإلكترونيّ لمجلس الضمان الصحيّ التعاونيّ، والذي يُعدُّ أحد أهم الهيئات الحكوميّة في المملكة.

التأمين الطبي

يعتبر التأمين الطبيّ أحد أنواع التأمين ضد المخاطر الصحية التي تعترض حياة الإنسان، ويعد بمثابة الطريقة المعتمدة لتوصيل الرعايّة الصّحية لجميع الأفراد والجماعات علي أراضي المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك تكاليف الفحص الطبيّ، والتشخيص، والعلاج، والدعم النفسي والجسدي للمريض، لذلك تضم المملكة كثيراً من الشّركات التي تعمل على توفير خدمات التأمين الصّحي، توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.

أهمية التأمين الطبي للأفراد:

توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات وهو الهدف الأسمى للتأمين الطبي .

حماية الفرد من نقص الرعاية الطبيّة؛ التي قد تحدث بسبب الفقر، أو عدم القدرة على دفع تكاليف العلاج.

تأمين تكاليف الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.

توظيف موارد التأمين الصحي المالية بشكل يضمن استمراره للأجيال القادمة، وقد يشمل ذلك استثمارها في مشاريع قد لا تكون في الجانب الصحيّ.

توزيع تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد، بحيث يدفع الجميع حصة متساوية، وبذلك فإن الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من المرض يغطون تكاليف علاج الأشخاص المرضى.

تحمل تكاليف الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات.

استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية

استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية يتم من خلال الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي، حيث يتوفر العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين والمقيمين في المملكة على الحصول على تفاصيل التأمين الطبي الخاصة بهم، ويمكن للجميع الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لـ مجلس الضمان الصحي التعاوني للاستعلام عن حالة التأمين.

ثم الضغط على أيقونة (الدخول إلى الخدمة).

بعد ذلك سوف يتم التوجه إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات الاستعلام عن التّأمين الطبيّ.

قم بإدخال رقم الهوية الوكنية للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك اضغط على أيقونة (موافق).

في النهاية سوف تظهر التفاصيل الخاصّة بالتامين الطبي المراد الاستعلام عن تفاصيله.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الهوية الوطنية



يمكن الاستعلام عن صلاحية تأمين طبي برقم الهوية الوطنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول مباشرةً إلى موقع مجلس الضمان الصحي.

اضغط على خدمة “الاستعلام عن حالة التأمين الصّحيّ” من واجهة الموقع.

بعد ذلك اضغط على أيقونة (الدخول إلى الخدمة).

سوف يتم الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات الاستعلام عن التّأمين الطبيّ.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للشخص المستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

للشخص المستفيد في الخانة المخصصة لذلك. قم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

ثم الضغط على أيقونة (موافق)، وسوف يتم عرض صلاحية التأمين الطبيّ للشخص المُستعلم.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عن طريق أبشر

يقوم الكثير من المواطنون والمقيمون في المملكة العربيّة السّعوديّة بالاستعلام عن صلاحيّة التأمين الطبي عن طريق منصّة أبشر وذلك من خلال اتّباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الولوج إلى منصّة أبشر الإلكترونية بشكل مباشر.

بعد ذلك اضغط على خيار الأفراد ثمّ إتمام عمليّة تسجيل الدّخول.

ثم اضّغط على “الاستعلامات الإلكترونيّة” ثمّ اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي.

قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصّصة له.

ثمّ قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

في النهاية اضغط على خيار “عرض” ثمّ الانتظار حتّى يقوم الموقع بعرض النتائج.

استعلام عن تأمين طبي للمقيمين برقم الإقامة

كما يتيح مجلس الضمان الصحي للمقيمين في المملكة العربية السّعودية خدمة استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة الخاصّ بهم، وذلك على النحوّ التالي:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى موقع مجلس الضمان الصحي.

ثم الضغط على أيقونة (الدخول إلى الخدمة).

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات الاستعلام عن التّأمين الطبيّ.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاصّ بالمقيم في الخانة الفارغة المخصصة لذلك.

في الخانة الفارغة المخصصة لذلك. قم بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

ومن ثم الضغط على أيقونة (موافق).

في النهاية بعد إتمام الخطوات السابقة سوف تظهر التفاصيل الخاصّة بـ التامين الصحي المراد الاستعلام عن تفاصيله.

يمكن أيضاً للمقيمين الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بكل سهولة من أجل معرفة المدة المتبقية علي انتهاء موعد الإقامة الخاص بهم في المملكة.

استعلام عن تأمين طبي برقم الحدود

بعد معرفة طريقة استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الموقع عبر إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

اضغط على الاستعلام عن معلومات التأمين.

قم بإدخال رقم الحدود أو رقم الهوية.

ثم قم بإدخال الرمز المرئي في الصورة.

في النهاية قم بالضغط علي “موافق” وسيتم عرض تفاصيل التأمين الصحي.

استعلام عن تأمين طبي للزائر

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الحصول على التأمين الطبي الخاص بالأشخاص الزائرين بشكل إلكتروني من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني، ويمكن الإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالتأمين من خلال الخطوات التالية:

يحب الدخول على موقع الرسمي مجلس الضمان الصحي.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام عن حالة تأمين”.

ومن ثم اضغط زر الدخول إلى الخدمة.

بعد ذلك سوف ينتقل مباشرة لخدمة الاستعلام عن تأمين الزائر.

قم بإدخال رقم جواز السفر الخاص بالزائر.

قم بكتابة الرمز المرئي في الصورة الظاهرة أمامك.

في النهاية اضغط على زر موافق، سوف تظهر جميع التفاصيل التي تتعلق بتأمين الزائر الطبي.

استعلام عن تأمين الإقامة المميزة

يمكن للحاصلين على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستعلام عن التأمين الصحي الخاص بهم من خلال موقع مجلس الضمان الصحي، حيث تم توفير خدمة الاستعلام عن تأمين الإقامة المميزة بكل سهولة عبر الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول لموقع مجلس الضمان الصحي.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

اختر خدمة الاستعلام عن تأمين الإقامة المميزة.

بعد ذلك قم باختيار البحث برقم جواز السفر أو رقم الإقامة.

قم بإدخال الرقم ثم إدخال الرمز الظاهر في الصورة.

وأخيرًا اضغط على زر “موافق”.

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالتأمين الخاص بالباحث بكل سهولة.

تحديث بيانات مجلس الضمان الصحي 1443

وفر مجلس الضمان الصحي السعودي، العمل على تحديث البيانات الخاصة بكافة المسجلين في المجلس سواء كان للمواطنين أو المقيمين علي أراضي المملكة العربية السعودية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع مجلس الضمان الصحي.

قم بتسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بك في المجلس.

ثم الدخول إلى صفحة البيانات الخاصة بك في المجلس.

اضغط على أيقونة “تعديل البيانات”.

قم بإضافة البيانات التي شهدت تعديلات في الفترة السابقة.

بعد ذلك قم بالتأكيد على البيانات السابقة.

في النهاية اضغط على زر “حفظ”.

كيفية شراء تأمين طبي للمقيمين

يُمكن شراء تأمين طبي للأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع الآتي:

في البداية يجب تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في المنشآت أو النفاذ الوطني

ثم إدخال معلومات الموظفين والتابعين للشركة.

بعد ذلك يتم المقارنة بين عروض الأسعار، والشبكات، والمنافع.

اختيار عرض السعر والدفع بشكل إلكتروني.

وبعد ذلك يُمكن الحصول على وثيقة التأمين الصحيّ

قائمة بأسعار التأمين الصحي للمقيمين في بعض شركات التأمين

يوجد العديد من شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، ويختلف أسعار التأمين بناءً على جودة الشركة، وإليكم بعض هذه الشركات والأسعار التي تطرحها:

شركة بوبا للتأمين الصحي: تعد شركة بوبا من شركات التأمين الرائدة في المملكة العربية السّعودية، فهي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 70 عامًا، ويصل سعر التأمين في هذه الشركة إلى 26,000 ريال سعوديّ للفئة الذهبية، بينما الفئة الفضية فتبلغ سعرها 15,000 ريال سعوديّ.

تعد شركة بوبا من شركات التأمين الرائدة في المملكة العربية السّعودية، فهي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 70 عامًا، ويصل سعر التأمين في هذه الشركة إلى 26,000 ريال سعوديّ للفئة الذهبية، بينما الفئة الفضية فتبلغ سعرها 15,000 ريال سعوديّ. شركة التعاونية الطبية للمقيمين والسعوديين: تعتبر من أرخص شركات التأمين الطبي للمقيمين في المملكة السعودية، وتتفاوت أسعار التأمين في هذه الشركة بناءً على الخطة التأمينية لها، فهناك خطط مختلفة للتأمين الصحي التي تُقدمها، ويمكن اختيار خطة التأمين الطبي التي تناسب المقيم من بين الفئات الأربع، وهي على النحوّ الآتي:

أولاً عائلة الذهبي: يتراوح سعر التأمين فيها ما بين ( 15 -17 ألف ريال سعوديّ). ثانيًا عائلة الفضي: يتراوح سعر التأمين فيها ما بين (13- 15 ألف ريال سعودي). ثالثًا الخطة الثالثة عائلة البلاتيني: يتراوح سهر تأمينها ما بين (16-17 ألف ريال سعودي). رابعًا عائلة الماسي: يتراوح سعرها (من 19 -20 ألف ريال سعودي).

شركة ميدغلف للتأمين الصحي تعمل شركة ميدغلف للتأمين الصحي علي توفير خدمات تأمين طبي متميزة، هذا بجانب ما توفره من خدمات تأمين على الممتلكات الخاصة بالأشخاص المشتركين وتأمين على السيارات، وتسعى الشركة إلى تقديم كافة خدمات التأمين على كافة المتعلقات والأشياء، هذا بجانب ما توفره من أرخص وأفضل أسعار.

شركة تكافل الراجحي: يبلغ سعر التأمين الطبي في شركة تكافل الراجحي 235 ريال سعودي للأشخاص المقيمين من (عمر 18 عامًا – 45 عامًا)، ومن (عمر 46 عام وحتى عمر 50 عام) يصل لنحوّ 426 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر التأمين الطبي لمن يبلغ من (العمر 51 عامًا وحتى عمر 55 عامًا) حوالي 700 ريال سعودي، ومن (عمر 56 عامًا- عمر 60 عامًا) حوالي 1100 ريال سعودي.

الفئات المستفادة من التأمين الصحي داخل المجتمع السعودي

تعد منظومة التأمين الصحي من أهم الجهات في المملكة التي تهتم بالرعاية الصحية الخاصة بالمواطن والمقيم،وذلك بجانب منظومة التأمين الاجتماعي التي تهتم بالرواتب والمعاشات، ومن أهم الفئات المستفادة من التأمين الصحي داخل المجتمع السعودي ما يلي:

المقيمين بالمملكة من العاملين بالقطاع الحكومي، من ذوي الجنسيات الأخري غير السعودية.

جميع موظفي الدولة ذوي الجنسية السعودية، بالإضافة لجميع أفراد عوائلهم.

المقيمين الأجانب بالمملكة، من العاملين بالقطاعين العام والخاص.

جميع المشتركين بالنظام الصحي التعاوني، حتى الفئات التي لا يشملها النظام الصحي، وذلك بموجب المادة الثالثة الخاصة بالقانون الصحي.

رقم مجلس الضمان الصحي الموحد المجاني

أعلن مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية عن خدمة التواصل مع مركز الاتصال بخدمة العملاء، وذلك من أجل الرد على جميع الاستفسارات والشكاوى بشكل فوري ومباشر، حيث يمكن الاتصال على رقم “920001177” والذي يعمل على مدار اليوم للرد على كافة الاستفسارات المقدمة من العملاء بشكل فوري.

في النهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بخدمة استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية والإقامة، وطريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الهوية، والاستعلام عن التأمين الطبي لزائر، وطريقة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود.